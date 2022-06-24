Экскурсия… к 101-й батарее

Подвиг 101-й отдельной дальнобойной батареи береговой обороны никого не может оставить равнодушным.

8 сентября, когда немцы захватили Шлиссельбург и планировали переправиться через Неву, их остановили выстрелы с противоположного берега. Обстрел был настолько интенсивным, что немцы подумали, будто на правом берегу находится несколько советских войсковых частей. Но у нас на тот момент действовала одна-единственная артиллерийская батарея. В критическое время она сумела остановить врага, и, пользуясь его замешательством, через два дня на нашем берегу сумели сконцентрироваться другие подразделения.

Вскоре после войны на сооружениях 101-й батареи был открыт пионерский лагерь «Ладожец» (недалеко от деревни Коккорево). Руководство лагеря сохранило помещения, оставшиеся от 101-й артиллерийской батареи, там можно было бы сделать музей под открытым небом.

С 1958 года в пионерском лагере «Ладожец» работала Евгения Алексеевна Молчанова. Она хорошо запомнила, где, в каком здании базировались когда-то бойцы 101-й батареи. Её супруг – известный поэт Анатолий Владимирович Молчанов – заинтересовался историей батареи, стал работать в архивах и собрал уникальный материал, на основе которого была издана книга «Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда». Таким образом, в этой семье сконцентрировались уникальные данные. Борьба за сохранение 101-й батареи развернулась в полную мощь уже после смерти Анатолия Молчанова в 2011 году.

А 15 июня этого года местные жители попросили Евгению Алексеевну провести им экскурсию по объектам 101-й батареи. Собралось 20 человек: ученики Вагановской средней общеобразовательной школы, ветераны-офицеры из Вагановского военного городка и представители ветеранской организации деревни Коккорево.

Экскурсия велась по интересной программе. Сначала её участники посетили недавно открывшийся в Коккорево Музей «Штаб ледовой трассы Дороги жизни». Затем они прошли вдоль живописного берега Ладожского озера на мыс Сосновец. Там, на территории бывшего лагеря «Ладожец», осмотрели деревянные помещения казарменного городка 101-й батареи, потом через забор увидели основное здание батареи (сейчас оно находится в частных руках) и прошлись по лесу до командного пункта (бывшего наблюдательного пункта для управления огнём).

– Я думаю, что в Коккорево можно организовать хороший туристический маршрут, – считает Е.А. Молчанова.

– Охватить за один день большое количество информации трудно, поэтому маршрут лучше разделить на два дня. В первый день можно провести церемонию возложения цветов к мемориалу «Разорванное кольцо», затем провести экскурсию в Коккоревский музей «Штаб ледовой трассы Дороги жизни». Потом туристы могут переночевать в Коккорево, благо здесь появилась новая гостиница и есть гостевые домики. На берегу Ладожского озера открылось прекрасное кафе. На следующий день с утра туристы могут пройти пешком по казарменному городку 101-й батареи, послушать историю о её подвиге и выйти на прекрасный берег Ладоги. Сейчас в Ленинградской области активно развивается туризм, и такой историко-патриотический маршрут будет пользоваться большой популярностью.

Людмила ОДНОБОКОВА

На снимке: сохранившееся здание 101-й батареи