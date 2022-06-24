Стартовал ремонт Колтушского шоссе

В ночь на 24 июня началось обновление участка одной из самых загруженных региональных трасс Ленинградской области от путепровода в конце проспекта Косыгина до КАД. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дорожникам предстоит чуть больше недели усиленной работы в ночное время суток. «Ленавтодор» рекомендовал подрядной организации трудится только с 23 часов ночи до 6 часов утра, чтобы не создавать трудностей водителям. Также для удобства автомобилистов график ремонта максимально синхронизирован с другими работами в границах агломерации области и Санкт-Петербурга: он начался после завершения обновления городом Рябовского шоссе и закончится до введения ограничений движения на путепроводе на проспекте Косыгина и отрезке КАДа между Рябовским и Колтушским шоссе.

Учитывая высокую плотность движения на трассе, которая достигает десяти тысяч машин в сутки, будет сделано новое усиленное покрытие. Такой асфальт разрабатывается по методу объемного проектирования, когда щебень и битумное вяжущее подбираются исходя из нагрузок и климатических особенностей. Такой асфальт лучше сопротивляется образованию колеи.

Изначально планировалось обновить дорогу в следующем году, однако критически оценивая ее состояние после зимы и принимая во внимание обращения жителей Янино, Колтушей и Всеволожска, принято решение делать тут ремонт досрочно.