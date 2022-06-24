Во Всеволожском районе проходят выпускные для одиннадцатых классов

1 398 выпускников одиннадцатых классов прощаются с родными школами в эти дни. Во Всеволожском районе идёт выдача аттестатов – в торжественной обстановке повзрослевшие дети получают этот важный документ о среднем образовании.

135 из них окончили школу с блестящими результатами. Своих медалистов район чествовал вчера, а 24 июня они примут участие в областном Бале выпускников. Всего это праздничное мероприятие в БКЗ «Октябрьский» посетят свыше 3 500 золотых медалистов, выпускников-отличников техникумов и колледжей, а также победители и лауреаты конкурсов и олимпиад.

Среди ребят будут присутствовать 8 выпускников-отличников из подшефного Ленинградской области города ДНР Енакиево. Как всегда, с добрыми пожеланиями и напутствием обратился к выпускникам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В финале вечера выпускников ждут «Алые паруса».

Н снимках: со школой прощаются выпускники ВСОШ № 6 и ВСОШ № 5