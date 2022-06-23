Предпринимателям Ленобласти протянут руку помощи

Правительство Ленинградской области поддержит бизнес в условиях антироссийских санкций. Об этом шла речь на Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Представители бизнес-сообщества в рамках встречи обсудили задачи в условиях нынешней турбулентности и постарались найти пути решения проблем. Разговаривали о региональных мерах поддержки бизнеса и поддержки, предоставляемой Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства – Корпорацией МСП.

Как отмечали представители деловых кругов, на первом месте в списке проблем – дефицит оборотных средств. Также предпринимателей беспокоят высокие тарифы на электроэнергию, стоимость вывоза мусора для юридических лиц, сложности во взаимодействии с «Водоканалом», высокая кадастровая стоимость объектов недвижимости, нарушение логистических цепочек и дефицит рынков сбыта.

– Правительство поддержит деловое сословие рублем, – пообещала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – В этом году на субсидии выделят 720 млн руб. Эти средства могут получить как бизнесмены, так и самозанятые. Помимо этого, оказывается поддержка промышленным объектам региона. Первые выплаты на компенсацию по прежним кредитам и на пополнение оборотных средств выделены нескольким предприятиям Ленинградской области. На эти цели будет направлено 121 млн рублей.

Кроме того, с начала года предпринимателям выдано 860 млн рублей в виде микрозаймов. А докапитализация на 50 млн рублей региональной микрокредитной компании позволит дополнительно помочь не менее 20 предпринимателям. На 1 июня выдано 965 подобных микрозаймов.

Также на совете обсудили вопросы по реализации антикризисных программ кредитования, программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний, развития такого направления поддержки, как лизинг оборудования.

– По каждой проблеме бизнес предложил свои варианты выхода, – отметил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов. – Здорово, что власть и бизнес работают совместно. Диалог продолжается – мы всегда на связи.

Особая тема – участие малого и среднего бизнеса в госзакупках, а также возможности электронных сервисов для участия в них. Как сказал председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых, «электронный магазин станет входной дверью для предпринимателей в мир госзаказа».

Ирэн ОВСЕПЯН