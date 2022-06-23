ПНР идут по плану! – на стройке логистического центра ведутся пусконаладочные работы

Строительно-монтажные работы по возведению логистического центра в индустриальном парке «Лесное» Всеволожского района завершены, осуществляются локальные заключительные работы на отдельных участках.

Специалисты приступили к последней перед вводом объекта в эксплуатацию фазе реализации проекта – пусконаладочным работам (ПНР).

ПНР, с одной стороны, являются завершающей стадией строительного процесса, с другой – обеспечивают и организуют начальную стадию периода эксплуатации. От качества этих работ в немалой степени зависит дальнейшая исправная работа всех систем и оборудования логистического центра.

Помимо выполнения комплекса общестроительных работ по возведению основных сооружений логистического центра, здания и сооружения необходимо оснастить инженерными системами.

Это системы электроснабжения, отопления, вентиляции, оповещения пожаротушения и пожарной сигнализации. Сейчас завершены работы по проверке и пусконаладке систем подобъектов основного периода строительства.

«Чтобы вдохнуть жизнь в законченные инженерные системы необходима электроэнергия. В составе основных элементов – закрытое распределительное устройство (ЗРУ), две трансформаторные подстанции, резервные дизельные электрические станции, обеспечивающие надёжность электроснабжения. В настоящее время мы выполнили технические условия на присоединение к электросетям, получили разрешение Ростехнадзора на включение электроустановки. ПНР завершены, электроснабжение организовано в полном объёме по постоянной схеме!» – рассказывает начальник отдела ПНР Управления капитального строительства ООО «Газпром социнвест» Манетчиков Петр Валериевич (на снимке).

Для отопления зданий логистического центра построена газовая котельная, которая уже функционирует в полном объеме и успешно выполнила задачи по снабжению объекта теплом в текущем отопительном сезоне. Котельная представляет блочно-модульное здание с установленным технологическим оборудованием и оснащенным системами водоподготовки, топливоподачи, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, автоматизации. На этом объекте пусконаладочные работы уже завершены, получено разрешение на эксплуатацию.

Началу ПНР всегда предшествует подготовительный этап. На этой стадии выполняется формирование сметной документации на производство работ, заключение договоров, формирование и согласование программ производства пусконаладочных работ, составление графиков. Без этой кропотливой работы проведение испытаний невозможно.

Последний этап ПНР – испытание оборудования зданий, сооружений, сетей «под нагрузкой». После этого оборудование и системы логистического центра будут готовы к передаче в эксплуатацию.

Напомним, что Заказчиком работ по строительству логистического центра для нужд объектов газотранспортной системы Ленинградской области выступает ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром социнвест».

К выполнению подрядных работ привлечены и малые предприятия строительной отрасли Северо-Западного региона.

Ольга Иванова