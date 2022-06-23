Первый памятник герою Нефёдову установлен у музея «Дорога жизни»

В наше время и на наших глазах возвращаются полузабытые имена героев. Одно из них – имя капитана 1 ранга Михаила Александровича Нефёдова (1899 – 1943). Это был уникальный разведчик, история которого легла в основу фильма «Офицеры».

7 декабря 1941 года Михаил Нефёдов был назначен начальником военно-автомобильной дороги № 101 – Дороги жизни. Он принял участок в самый тяжёлый период блокады, быстрыми темпами наладил его работу и отслеживал её до самого конца. Его можно было увидеть на боевом посту и днём и ночью. Это во многом благодаря его мудрому руководству в конце декабря 1941 года в Ленинграде были увеличены нормы хлеба, а в январе 1942 года налажена эвакуация мирного населения и спасены тысячи жизней.

Но, к сожалению, постепенно его имя исчезло из нашей памяти. Ни книг, ни памятников не было посвящено этому человеку. Оставалась только заброшенная могила на Коммунистическом участке Никольского кладбища Александро-Невской лавры да небольшой стенд в Музее Дороги жизни в Коккорево, а сам музей в это время находился в плачевном состоянии. Кстати, народная память – более живучая, чем официальная, и дом в деревне Коккорево, где во время войны располагался Штаб ледового участка Дороги жизни, в народе до сих пор называют «Домиком Нефёдова».

Ситуация изменилась благодаря отдельным общественным деятелям. В ноябре 2019 года в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея имени Петра Великого – Музея Дороги жизни – по инициативе Санкт-Петербургского Совета ветеранов разведки ВМФ была проведена историческая конференция, посвящённая 120-летию М.А. Нефёдова. После этого умалчивать историю «начальника ледяной дороги» уже было невозможно. Через два с половиной года был восстановлен «Домик Нефёдова». В нём появилась экспозиция, посвящённая жизни и подвигу героя. И вот сейчас, накануне 22 июня, посвящённая М.А. Нефёдову большая выставка открылась в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого.

Тем временем в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея 50 лет хранился артефакт, связанный с М.А. Нефёдовым. Это был камень, возле которого он принял свою смерть. Михаил Александрович Нефёдов погиб уже после того, как блокада была прорвана, и Дорога жизни свернула свою деятельность. 24 мая 1943 года в Морье от прямого попадания бомбы загорелись продовольственный и топливный склады. «Не обращая внимания на то, что налёт продолжается, М.А. Нефёдов помчался на легковой машине к месту пожара… В это время самолёт начал атаку на его автомобиль. Машина остановилась. Шофёры выскочили и укрылись в кювет, а Нефёдов остался», – так написано на памятном стенде, который изготовил Центральный военно-морской музей. В это время М.А. Нефёдов получил смертельное ранение, а камень оказался свидетелем гибели.

После войны ветераны перетащили камень из Морье в Осиновец. И долгое время он лежал на территории Осиновецкого музея «Дорога жизни». Ветераны и блокадники приходили и возлагали к памятному камню цветы, но он никак не был обозначен.

И вот, опять-таки по инициативе Санкт-Петербургского Совета ветеранов разведки ВМФ и лично по инициативе капитана 1 ранга А.К. Гедримовича и капитана 1 ранга С.Е. Бекренева, на добровольные пожертвования были произведены дизайнерские работы. На камне была установлена точная реплика фуражки военно-морского офицера образца 1939 года (выполненная из литого чугуна), а рядом появились таблички, рассказывающие о том, с каким военным деятелем связан этот артефакт. А также рядом были поставлены информационные стенды. Так памятный камень превратился в настоящий памятник. (Любопытно, что дизайнеры аккуратно сохранили на камне мох, который растет ещё с войны, чтобы добиться большей аутентичности).

Это единственный памятник М.А. Нефёдову в нашем регионе, да и вообще в России. Большую помощь при его изготовлении сыграли АО «Балтийский завод» и АО «НИИ «Вектор».

Торжественная церемония открытия памятника состоялась 22 июня. В ней приняли участие представители Санкт-Петербургского Совета ветеранов разведки ВМФ, военнослужащие из войсковой части № 53167 «У» (посёлок Углово), курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, ветераны-блокадники и руководители Осиновецкого музея «Дорога жизни». На церемонии прозвучали следующие слова: «Пока в нашей стране живут неравнодушные люди, которые не по долгу службы, а по зову совести борются за сохранение исторической памяти, Россия будет процветать».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА