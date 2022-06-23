Памятная акция прошла на берегу Ладоги в 4 часа утра

Очень красиво встретили 22 июня в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога жизни». Здесь уже стало традицией проводить торжественные мероприятия в День памяти и скорби ранним утром. На величественном берегу Ладоги при лучах восходящего солнца это выглядит особенно торжественно.

К 4 утра на территории музея собралось много почётных гостей. Это были представители исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, командования Северо-Западного военного округа и Главного командования Военно-морского флота, а также военнослужащие и блокадники. У памятника «Героям Ладоги» стоял почётный караул. По традиции к этому дню приурочена демонстрация военной техники. На этот раз гости смогли ознакомиться с современной системой ПВО «С-400».

Торжественный митинг открыл директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай. После всех выступлений состоялось возложение цветов к памятнику «Героям Ладоги». Затем – спуск венков на воды Ладожского озера, который проходил с борта военного катера. Этот катер в то утро встал на рейд возле музея.

Иерей Олег Патрикеев провёл молебен по погибшим. При этом возле часовни, стоящей во дворе музея, и у памятного камня, посвящённого М.А. Нефёдову, состоялся обряд зажжения свечей.

Завершил мероприятие небольшой концерт. Творческая группа из Янинского КСДЦ исполняла песни военных лет.

Мероприятие, посвящённое годовщине начала Великой Отечественной войны, прошло на высоком эмоциональном подъёме.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА