В Кузьмоловском пройдет рок-фестиваль «Классная площадь»

8 и 9 июля в поселке Кузьмоловский вновь пройдет Фестиваль-конкурс рок-движения «Классная площадь». В первый день фестиваля молодые музыканты будут бороться за звание лучшей группы и право выступить на большой сцене. А уже 9 июля пройдет масштабный рок-концерт под открытым небом.

Шумное, яркое и зрелищное мероприятие давно полюбилось ценителям альтернативного звучания – ежегодно в Кузьмолово приезжают сотни фанатов рок-музыки со всех уголков Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Фестиваль стал отличной возможностью для молодых музыкантов заявить о себе и опробовать свои силы на одной сцене с именитыми артистами.

Хэдлайнерами мероприятия в этом году станут группы «Декабрь», «Приключения Электроников» и «Эпидемия». Разнообразят программу яркие коллективы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стоит отметить, что помимо рок-музыки гостей праздника будут ждать развлекательные зоны для детей и взрослых, розыгрыши призов и викторины. Добавит «перца» мероприятию мотошоу от байкеров из клуба «Ночные волки».

8 июля музыканты встретятся в Кузьмоловском доме культуры (Ленинградское шоссе, д. 8) в 9.00. Большой концерт под открытым небом пройдет 9 июля в 14.00 по адресу: посёлок Кузьмоловский, улица Заозерная (на территории лесного массива у туннеля).