Во Всеволожском районе прошли акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби

В этот трагический день – 22 июня – на всей территории нашей страны тишина всегда громче любого слова. Ровно в 4 утра, когда 81 год назад фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на СССР, от Владивостока до Калининграда люди зажигали поминальные свечи, ибо нет в нынешней России семьи, не опалённой пламенем Великой Отечественной войны.

А для нашего Всеволожского района этот день свят по-особому, и по традиции ещё до открытия патриотической акции, посвящённой Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной войны 1941 года, у памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» на Братском воинском Румболовском захоронении стали собираться и убелённые сединами ветераны, и совсем ещё молодые люди…

И вот наступил торжественный момент: к стеле, у которой в почётном карауле застыли участники движения «Юнармия», держащие Знамя Победы, флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района, вышли губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, глава администрации района Андрей Низовский, житель блокадного Ленинграда Елена Алексеевна Павлова и представитель Молодёжного совета г. Всеволожска, заместитель командира всеволожского отряда «Юнармии» Алёна Хохрякова.

Прозвучал Гимн Российской Федерации в исполнении духового оркестра…

В небо взлетели шары в форме белых голубей – символа мира. В церемонии возложения венков приняли участие ветераны, заместитель председателя правительства ЛО Владимир Цой, глава администрации района Андрей Низовский, глава г. Всеволожска Станислав Богдевич и другие официальные лица, а также представители депутатского корпуса, силовых структур, волонтеры и юнармейцы.

Также на Братском захоронении прошла панихида, которую провел настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

Очень красиво встретили 22 июня в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога жизни». Здесь уже стало традицией проводить торжественные мероприятия в День памяти и скорби ранним утром. На величественном берегу Ладоги при лучах восходящего солнца это выглядит особенно торжественно.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА