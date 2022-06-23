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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске прошел праздник йоги

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Мероприятие, посвящённое Международному Дню йоги, состоялось на Общественном пространстве «Парк Песчанка». Его организатором выступили Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге, комитет по внешним связям правительства Ленинградской области и администрация Всеволожского района.

21 июня к вечеру здесь собралось около 300 человек. С приветственным словом к ним обратились: генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Шри Кумар Гаурав, первый заместитель председателя комитета по внешним связям Ленинградской области И.Л. Бигоцкая и глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район ЛО» А.А. Низовский.

Для участников мероприятия была приготовлена интересная программа. Гвоздём программы стал бесплатный урок по йоге. Его проводил Вишну Шаран Шукла. Он родился в Индии, окончил университет йоги в городе Варанаси. (Хочется напомнить, что город Варанаси признан мировой столицей йоги). В Санкт-Петербурге Вишну Шаран Шукла проживает восемь лет. Сейчас он работает преподавателем йоги в Генеральном консульстве Индии и ведущим преподавателем в центре «Generation Yoga». Его мастер-класс прошёл под открытым небом на фоне красивого Парка Песчанка, а в качестве бонуса участники получили хорошее настроение.

В программу праздника также были включены зажигательные индийские танцы. Их исполнял коллектив из Санкт-Петербурга «Чатуранг» и исполнительница индийских танцев из Лесколово Софья Яцина. Кроме того, состоялась лекция о пользе индийских специй.

Одновременно зрители смогли отведать блюда индийской кухни, попросить опытных специалистов, чтобы им нарисовали хной рисунок на руке (мехенди) или сделать моментальное фото в фотобудке. Для детей работала отдельная площадка, где они могли поучаствовать в играх и порисовать. А закончилось мероприятие розыгрышем призов.

Людмила ОДНОБОКОВА

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