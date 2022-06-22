Жителям деревни Лаврики напомнили о пожарной безопасности

Инструкторы противопожарной профилактики Всеволожского района совершают выезды в деревни и садоводства, чтобы напомнить жителям основные правила безопасности.

Одно из подобных мероприятий прошло в деревне Лаврики, где с собственниками садовых участков беседовали специалисты ПЧ-147 ОГПС Всеволожского района. Мероприятие организовано администрацией Муринского поселения.

На встрече говорили о простых и эффективных мерах профилактики пожара и способах первичного пожаротушения. Также владельцам частных участков напомнили про ответственность за несоблюдение мер безопасности. Если по вине собственника произойдет пожар, то за это придется ответить – закон предусматривает наказание как в виде крупных денежных штрафов, так и уголовной ответственности.

Фото издания «Муринская панорама»