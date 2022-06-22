В Дубровке прошел марафон патриотической песни

В минувшую субботу, 18 июня, в поселке Дубровка прошел этап районного марафона патриотической песни «22 июня, ровно в четыре часа…». Более тридцати творческих коллективов со всей всеволожской земли, а также гости из других районов Ленинградской области собрались на высоком берегу величественной Невы, чтобы вспомнить дорогие сердцу каждого человека песни военных лет, музыкальные композиции о нашем Отечестве и его защитниках.

Открыла марафон начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Дарья Воробьева.

– История страны – это история каждого из нас, – сказала Дарья Воробьева. – Нет в нашей стране ни одного человека, которого бы не коснулась трагедия минувшей большой войны. Хочется от всей души поблагодарить наших артистов, которые передают историю через песни, музыку и стихи.

В рамках марафона «22 июня, ровно в четыре часа…» прошло возложение цветов к мемориалу в честь погибших защитников Ленинграда. Для гостей марафона, приехавших из других поселений, были организованы экскурсии по памятным местам Дубровки, в числе которых – парк 330-го стрелкового полка, часовня в честь святого великомученика Георгия Победоносца, исторический дот, памятник Неизвестному солдату, храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и многое другое.

– Нельзя называть праздником сегодняшнюю памятную акцию, но настроение у всех очень светлое, – поделилась впечатлениями Клавдия Михайловна Базаркина, почетный гражданин города Всеволожска. – Нынешний марафон – юбилейный, двадцать пятый по счету. Впервые он состоялся в 1998 году. Раньше фестиваль традиционно проходил на берегу лесного озера близ поселка Рахья и собирал огромное количество людей. Теперь марафон переместился сюда, в Дубровку, и очень символично, что в непосредственной близости от пропитанного кровью наших бойцов Невского «пятачка» звучат песни и стихи о войне и мире.

Концертная площадка марафона «22 июня, ровно в четыре часа» развернулась в лесопарке «Невский». Здесь, на фоне речных пейзажей и великолепной дубровской природы, музыка и слова воспринимались как-то совершенно по-особенному. В программе фестиваля было более шестидесяти номеров, и продолжался он до самого вечера.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина