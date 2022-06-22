Во всеволожском парке появится фрегат в экостиле

Новая игровая площадка украсит Общественное пространство «Парк Песчанка» во Всеволожске. Основой для детской площадки станут природные материалы.

Администрация парка провела открытое голосование в соцсетях на выбор проекта новой игровой площадки. Жители выбирали между площадкой для стритбола, веревочным городком и фрегатом в экостиле. За время голосования народные фавориты несколько раз менялись, однако по итогу больше всего голосов было отдано за площадку в виде корабля.

– В парке есть красивый пруд, и такой корабль будет отлично смотреться, а главное – ребенок сможет почувствовать себя капитаном корабля, – прокомментировала свой выбор участница голосования Вита Укитаева.

Всего в голосовании приняли участие более пяти тысячи человек. За фрегат голос отдали 2070 пользователей, вторым по популярности оказался вариант спортивной площадки – за нее проголосовал 1901 пользователь. Реализовать проект-победитель планируется осенью этого года.