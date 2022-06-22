Во Всеволожске прошел конкурс юных пожарных

Команды детских оздоровительных лагерей города Всеволожска 20 июня приняли участие в конкурсе «Юный пожарный – 2022».

Ребята подготовили к конкурсу домашнее задание: визитную карточку, речёвки, творческие номера с элементами пропаганды мер пожарной безопасности, а также стихи и песни. Творческий подход продемонстрировали к дизайну костюмов в рамках конкурса «Пожарная мода», а еще ребята нарисовали плакаты на противопожарную тему.

Большое оживление вызвал командный конкурс-эстафета, в рамках которого ребята должны были надеть боевую одежду пожарного, потушить лесной пожар и показать лучшее время.

Конкурс завершился с такими результатами: 1 место – команда «Буревестник» школы № 4; 2 место – команда «Лейки» школы № 2; 3 места – команда «Огонек» лицея № 1 и команда «101» Социально-реабилитационного центра.

В жюри вошли представители всех служб пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района. Подарки подготовило местное отделение ВДПО.