Ремонт Колтушского шоссе начнут в июле

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области перенес начало ремонтных работ на Колтушском шоссе. Такое решение принято из-за развернувшегося ремонта на участке Рябовского шоссе в Санкт-Петербурге.

Как отметили в комитете, одновременное ограничение движения на двух загруженных шоссе приведет к серьёзным заторам. Аналогичная ситуация случилась в июне прошлого года, когда параллельный ремонт на Рябовском шоссе в Санкт-Петербурге и Мурманском шоссе в Ленинградской области стал причиной больших пробок.

– Решили начать ремонт позже и пока запретили подрядчику выходить с фрезой на шоссе от путепровода на Косыгина в сторону КАДа. На этой неделе поймём, как там можно работать ночью. Начать собираемся с ликвидации асфальта под путепроводом и только потом поедем на фрезе с катками в сторону Янино, – отметили в комитете.

Отметим, что ремонт запланирован на участке от путепровода на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге до КАД. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».