Памятник олимпийскому чемпиону появился во Всеволожском районе

Монумент легендарного спортсмена Ивана Кизимова и его коня Ихора установили в Колтушском поселении. 1 июня на территории Спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью в деревне Токкари прошла церемония открытия памятника участнику четырех олимпиад, двукратному олимпийскому чемпиону, чемпиону мира, многократному призёру чемпионатов Европы, семикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта СССР Ивану Кизимову. Одним из инициаторов увековечения памяти выдающегося спортсмена и тренера стал благотворительный фонд «Ваня».

Изготовил скульптуру великого всадника и его верного коня Ихора скульптор Евгений Кац. Исполнительный директор фонда и ученица мастера Вита Козлова рассказала:

– За свою долгую трудовую жизнь Иван Михайлович воспитал множество учеников и навечно оставил свой след в памяти любителей конного спорта всего мира. После его смерти в 2019 году по инициативе общественности, которую представляли в основном российские конники, начался сбор средств на создание памятника. Установить монумент решили на территории СШОР по конному спорту и современному пятиборью, где Иван Кизимов работал с 1957 до 2015 года.

В мероприятии участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь, директор спортшколы Марина Комина, сын Ивана Кизимова, тренер по конному спорту Михаил Кизимов, ученики олимпийского чемпиона, воспитанники спортшколы и другие. В этот день многие вспоминали своего наставника и легенду отечественного конного спорта.

– Иван Михайлович был для нас примером трудолюбия, настойчивости, высокого мастерства и целеустремленности. Он стал настоящим символом и гордостью отечественного конного спорта, а его имя навечно вписано в историю нашей страны. Очень важно, чтобы наши сегодняшние и будущие воспитанники всегда помнили о нём и были бы нацелены на спортивные вершины, покорившиеся великому мастеру, – подчеркнула тренер по конному спорту Марина Комина.

Сегодня его ученики являются основным тренерским эшелоном Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А в самой школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью занимается около 500 воспитанников в возрасте от 10 лет, в том числе из Всеволжского района. Дело Ивана Кизимова здесь продолжает и старший тренер школы по выездке, мастер спорта РФ, чемпионка России, многократный победитель и призер международных соревнований Юлия Принцева. Она так вспоминает своего учителя и наставника:

– Я пришла в Детскую юношескую спортивную школу олимпийского резерва, где работал Иван Михайлович, в далеком 1985 году. Тогда каждому коннику, и мне, двенадцатилетней девчонке, были известны имена Ивана Кизимова, Ивана Калиты и Елены Петушковой – это прославленная сборная Советского Союза по выездке. Для нас они были вроде «небожителей». А стать учеником кого-то из них было пределом мечтаний многих спортсменов. Мне повезло, Иван Михайлович увидел во мне потенциал, и с 1987 года, на всю оставшуюся жизнь, стал для меня тренером, учителем, наставником и другом. К моему удивлению, он был очень прост в общении, совершенно лишен «звездной» заносчивости. Относился к нам с теплотой, никогда не превозносил себя, не выпячивал заслуги, титулы и звания, держался на равных. Но более всего в нем поражали скромность в запросах, работоспособность и глубочайшее понимание и чувствование лошади. Иван Михайлович был очень дисциплинированным, требовательным к себе, лошадям и воспитанникам. Он обладал фантастическим трудолюбием и самоотдачей. Эти качества прививал и нам.

Иван Кизимов родился 28 апреля 1928 года в Ростовской области, на хуторе Жеребков, затерянном в Сальских степях. Его детство пришлось на голод 1932 – 1933 годов, а юность – на суровые военные и тяжелые послевоенные годы. Семья жила очень скромно, и будущему олимпийскому чемпиону с ранних лет пришлось трудиться. Вместе с отцом он пас маточный табун конезавода Первой конной армии и всей душой проникся любовью к лошадям. Возможно, именно нелегкие условия жизни и сформировали в Иване Михайловиче качества, которые способствовали достижению не превзойденных до сих пор спортивных результатов.

– После окончания школы он стал жокеем и работал на Ростовском ипподроме. Здесь будущий олимпийский чемпион прошёл через все виды конного спорта, кроме выездки. Первое своё звание мастера спорта он получил в дисциплине «троеборье». Потом был конкур. Выездкой занялся уже в 31 год и посвятил ей 17 лет своей спортивной карьеры. В 60 – 80-е годы он был известен и почитаем во всем мире. Его не раз приглашали на работу в США, Канаду, Германию и другие страны, где бы он мог заниматься любимым делом в очень хороших условиях. Но даже после распада СССР, когда и конный спорт стоял на грани исчезновения, Иван Михайлович не уехал за рубеж, а всеми силами старался спасти и сохранить Петербургскую конно-спортивную школу и передать свой опыт и знания в своей стране, – рассказал сын прославленного чемпиона, тренер по выездке Михаил Кизимов.

Иван Кизимов прожил долгую, яркую и плодотворную жизнь и заслуженно считается мастером мирового уровня. Он умер в 91 год. А к ученикам на манеж выходил даже когда ему было далеко за 80. Выдающийся тренер и спортсмен написал несколько книг и вместе со своими последователями записал множество видеоуроков. В них мастер делится опытом и секретами работы с лошадьми. Об Иване Михайловиче снят ряд документальных фильмов, где подробно повествуется о его биографии и содержатся воспоминания о самых ярких моментах его жизни. На пьедестале памятника великому всаднику высечены слова: «Гению выездки, который доказал, что спортивный Олимп покоряется только тем, кто трудолюбив, ответственен, кто жаждет знаний, верит в себя и свою лошадь».

Борис СТЕПАНОВ

Фото из архива семьи Кизимовых