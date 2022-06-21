В Энколово отметят праздник окончания посевной

25 июня в 10.00 после двухлетнего перерыва в Энколово состоится Сабантуй – татаро-башкирский праздник окончания посевной. Гостям обещают насыщенную программу и вкусное угощение.

Представители татарских и башкирских диаспор, проживающие на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга, соберутся на живописной поляне, чтобы рассказать об особенностях своих культур. Любой желающий сможет познакомиться с яркими костюмами, угоститься традиционными блюдами и опробовать свои силы в увлекательных народных играх и состязаниях.

Настроение будут задавать и творческие коллективы – на сцене выступят как звезды татарской и башкирской культуры, так и эстрадные исполнители Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Подробнее с мероприятием можно ознакомиться по ссылке.