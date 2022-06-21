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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Новом Девяткино пройдет спартакиада активной молодежи

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В эту субботу, 25 июня, молодые спортсмены из разных поселений Всеволожского района соберутся в Новом Девяткино на празднике здорового образа жизни. VII Спартакиада активной молодёжи Всеволожского района пройдет сразу на девяти площадках.

Соревнования пройдут по четырем игровым видам спорта: мини-футбол, стритбол, волейбол и теннис. Принять участие в спартакиаде могут команды городских и сельских поселений, подавшие заявку по установленной форме до 10.00 25 июня. Подробнее о правилах участия можно ознакомиться в положении по ссылке.

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