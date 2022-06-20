Мамы Всеволожского района выходят на футбольное поле

Женская футбольная команда «Всеволожск» активно участвует в любительских футбольных турнирах. Летний сезон спортсменки начали с двухнедельного фестиваля «Footballmom Cup 2022».

Как отмечает отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, в фестивале приняли участие 24 команды мам и 8 юниорских команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Клина, Новгородской и Ленинградской областей.

Активные мамы сумели достойно выступить и, несмотря на небольшой соревновательный опыт, заняли восьмое место. Тренеры молодой команды Ржевский Заур и Ёлкин Владислав уверены, что это только начало и главные успехи у спортивных мам еще впереди.