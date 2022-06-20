Во Всеволожском районе проходит первый этап борьбы с борщевиком

В поселениях Всеволожского района приступили к опрыскиванию зарослей опасного сорняка. Специалисты проводят гербицидную обработку придорожных газонов, обочин и открытых пространств.

Программа по борьбе с сорняком реализуется на землях муниципальных образований и сельхозземлях. Всего в Ленобласти за год планируется обработать территории общей площадью свыше 4,4 тысячи гектаров. Сумма финансирования по сравнению с прошлым годом увеличилась в полтора раза и составила свыше 56,5 миллиона рублей.

Специалисты отмечают, что переменные дожди не позволяют проводить обработку непрерывно. Однако завершить опрыскивание подведомственных территорий планируется до конца июня. Следующий этап мероприятий по борьбе с борщевиком намечен на август.

Напомним, что на частных наделах устранять сорняк должны владельцы участков. Растение признано очень опасным – при контакте с кожей оно оставляет сильнейшие ожоги. Борщевик очень неприхотлив, поэтому быстро распространяется и может достигать двух метров в высоту. В 2018 году было принято решение об административной ответственности владельцев за наличие борщевика на участке. Установлены штрафы за опасный сорняк в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Если вы заметили очаг распространения борщевика, можно сообщить в местную администрацию точное месторасположение сорняка. Также ЦУР Ленинградской области фиксирует сообщения об ожогах от борщевика в разных районах.

Фото пресс-службы Заневского поселения