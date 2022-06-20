Во Всеволожске отметят День молодежи

25 июня в Общественном пространстве «Парк Песчанка» пройдет фестиваль «День молодежи». Хедлайнером мероприятия выступит группа «Интонация».

Зарядиться энергией молодости и позитива смогут все желающие – ведь главное, как известно, быть молодым в душе! Однако атмосфера праздника обещает быть шумной и активной: для посетителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, проведут увлекательные игры и конкурсы. Не обойдется и без атрибутов уличной культуры – для молодых людей проведут мастер-классы по катанию на самокатах, скейтбордах и велосипедах bmx. Ну а творческие натуры смогут выразить себя через граффити.

Молодые мамы смогут отвлечься от домашних хлопот на площадке «Мамамания», а развлечением малышей займутся профессиональные аниматоры. Ну а папам наверняка захочется опробовать свои силы в уличном тире и прогуляться по выставке необычных автомобилей.

Кроме того, активные юноши и девушки смогут ознакомиться с деятельностью молодежных клубов Всеволожского района, которые также подготовят свои тематические площадки.

Ну и, конечно же, праздник порадует зажигательными номерами и музыкой. Старт мероприятия намечен на 15.00, программа рассчитана до 20.30.