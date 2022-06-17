«Созидающие мир» отмечены престижной премией

«Да здравствует диктатура русского языка!» – этими словами завершил своё выступление известный поэт, корреспондент «В.в.» Владимир Шемшученко, получив в арт-пространстве Zarenkov Gallery на Социалистической улице, 21, в Санкт-Петербурге знак лауреата Всероссийской премии в области искусства «Созидающий мир» за книгу стихотворений «Мысль превращается в слова».

Эта премия, считающаяся одной из самых престижных в России, была учреждена три года назад бизнесменом и почетным меценатом Санкт-Петербурга Вячеславом Заренковым. Она объединяет четыре направления: скульптуру, живопись, поэзию и прозу, причём её особенностью является то, что на выбор лауреатов не влияют ни политические пристрастия соискателей, ни их принадлежность к тем или иным творческим союзам.

С конца 2020 года авторы, художники и скульпторы со всей страны заявляли свои произведения на соискание премии.

Всего за отборочный цикл жюри, в состав которого входят заслуженные писатели, искусствоведы и общественные деятели, рассмотрело 327 заявок из 94 населенных пунктов – от Калининграда до Хабаровского края. Призовой фонд премии составляет 5 млн рублей.

Лауреатом премии в номинации «Скульптура» стал Матвей Макушкин за памятник Виктору Цою у станции метро «Проспект Ветеранов».

Лучшей работой в категории «Живопись» был признан «Перекресток» Алексея Базанова из Калуги.

Лучший роман последних двух лет, по версии жюри, премии – «Пламя, или Посещение одиннадцатое» Василия Аксенова.

Награду в номинации «За вклад в изобразительное искусство» основатель и президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков вручил Олегу Костенко, создателю мозаичной мастерской «ТАВР» и члену Российского Союза художников.

После награждения гостей церемонии ждал джазовый вечер на открытой панорамной террасе Zarenkov Gallery, откуда можно было наслаждаться великолепными видами города на Неве.

Соб. инф.