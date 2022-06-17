Отгремел первый фестиваль талантов молодёжи Всеволожского района

13 июня на Юбилейной площади Всеволожска таланты сменяли друг друга в борьбе за главный приз. Участники подготовили 26 ярких номеров в двух номинациях – вокал и хореография.

Более 100 конкурсантов из всех поселений Всеволожского района вышли в этом году на сцену. Яркие костюмы, сложные песни, синхронные движения и море переживаний и эмоций – борьба за победу была по-настоящему напряженной.

Выбрать лидеров было сложно – все ребята сумели отличиться и привнести «изюминку» в своё выступление. По итогам фестиваля победу одержали дуэт «Юность» из Бугровского поселения (номинация «Вокал») и коллектив «Фуэте» из Кузьмоловского поселения (номинация «Танец»).

Организовано мероприятие Отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района. Мероприятие вошло в календарный план на будущий год

Фото: Молодежный актив Всеволожского района