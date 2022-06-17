Лето – на «отлично»!

Каникулы – отличная возможность для школьников не только отдохнуть физически и психологически, но и заняться чем-то новым, развить свои кулинарные, театральные, художественные навыки, побегать на открытом воздухе, научиться собирать и запускать воздушного змея или делать прекрасные фотографии природы. А можно просто лежать дома, смотреть телевизор, играть в компьютер, листать «Тик-Ток». Но ни один родитель не хочет своему ребенку такого времяпрепровождения, да и дети сами уже через пару дней начинают «вянуть» от постоянного ничегонеделания.

Школьный лагерь – это интересный формат проведения досуга детей, с особой атмосферой и энергетикой, жизнь в новом коллективе, и, наконец, непривычные виды деятельности. В известной песне поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить её нужно так, чтобы у всех – и детей, и тех, кто будет организовывать отдых, – осталось много ярких и интересных воспоминаний.

Каникулы – это время игр, развлечений, свобода в выборе занятий, возможность снять накопившееся за год напряжение, восполнить израсходованные силы, восстановить здоровье, завести новых друзей. И все это они могут воплотить и осуществить не сидя в квартире за смартфоном, а в компании активных, как они сами, ребят в детском лагере.

Как сообщает комитет по образованию администрации Всеволожского района, в 2022 году планируется открытие 35 лагерей с дневным пребыванием, которые смогут посещать 4 455 детей. Так, в июне школьные лагеря будут работать на базе 34 учебных заведений, в июле в МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, МОУ «Всеволожский ЦО», МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО», МОУ «СОШ пос. им. Морозова», МОБУ «СОШ Муринский ЦО № 4», а в августе только в трех – в МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО», МОУ «Бугровская СОШ».

У каждой школы свой подход к организации детского лагеря. Кто-то сделал упор на развитие физических данных ребят, в таких школах к традиционной зарядке добавляются еще и занятия йогой, игры в футбол и баскетбол; для кого-то стало важным сплотить коллектив, собрать новые активные команды; а кто-то в этом году выбрал комплексный подход, направленный на всестороннее развитие личности, как, например, в Бугровской школе. Своим опытом и идеями по организации детского досуга летом поделилась руководитель лагеря Виктория Голопятенко.

– Как называется ваш лагерь?

– Страна Активных Молодых Инициативных, а сокращенно «САМИ». И хотя название придумано уже давно, оно сохраняется из года в год и не теряет своей актуальности. Ведь за 21 день мы стараемся создать все условия для повышения активности и развития инициатив наших воспитанников.

– Чем отличаются смены в разные годы? Может, темой?

– Конечно, тема меняется каждый год. Это только название остается прежним, как, думаю, и во многих других школах. Ежегодно педагогический отряд на планерке определяется с ключевой идеей предстоящего летнего отдыха. В соответствии с темой разрабатывается план мероприятий и кружковой работы, пишутся лозунг и гимн. В этом году смена называется «РДШ – территория дружбы». Наш слоган – «Ты, да я, да мы с тобой».

Кстати, в этом году мы переняли идею у ВДЦ «Орленок» – и теперь у нашего педагогического отряда появилось своё название «Домино», и это не просто название, а название с девизом – «Один упадёт – все упадут, поэтому мы дружны и поддерживаем друг друга!».

– Сколько отрядов сформировалось?

– В этом году у нас 4 отряда. Мы набирали деток с 1-го по 4-й класс и впервые решили сделать смешанные отряды по возрасту, чтобы развивать наставничество и взаимопомощь. У каждого отряда свой профиль, соответствующий направлениям РДШ: военно-патриотическое направление, личностное развитие, гражданская активность и информационно-медийное направление.

– В некоторых пришкольных лагерях работают трудовые бригады. Есть ли у вас такие?

– Да. Всего в лагере 130 детей, из них 115 в отрядах, а 15 – в трудовой бригаде. Это уже ребята постарше, ученики с 5-го по 7-й класс. Они помогают школе на добровольческих началах. У них есть свой руководитель, который организует работу. Но мы всегда рады видеть ребят из трудовой бригады на наших общелагерных мероприятиях.

– Какое общелагерное мероприятие было самым значимым?

– На днях у нас прошла шоу-игра «Модный приговор». В ходе игры ребятам нужно было создать два костюма (для мальчика и для девочки) из подручных средств. Я не перестаю удивляться фантазии наших детей. Это было гениально! Все костюмы были оригинальные, но больше всех удивили ребята из трудовой бригады. Они создали образ пирата очень натурально. Даже попугая сделали своими руками. Ещё у нас был фестиваль творческих коллективов, викторина по сказкам А.С. Пушкина, классная встреча и тренинг по социальному проектированию со специалистом ресурсного центра РДШ Ленинградской области Ильей Павловым и многое другое.

– Как вы думаете, что самое важное в организации детского летнего досуга?

– На мой взгляд – это цель. Что даст ребенку тот или иной вид деятельности, чем он ему поможет, будет ли он полезен. Это же важно и в разработке концепции для пришкольных лагерей. В каждой школе свои возможности и свои особенности. Например, в Центре образования «Кудрово» один из самых крутых и развитых школьных технопарков, поэтому я не удивилась, узнав, что к ним на экскурсию приходили ребята из других школ района.

В Разметелево работают прекрасные творческие коллективы, – одна «Узорица» чего стоит, поэтому у ребят есть тяга к прекрасному и они с удовольствием съездили в музыкальную школу в Колтуши. Кудровскому центру образования № 2 сейчас актуальней познакомить детей друг с другом, провести смену на командообразование, поэтому их идея с праздниками подходит для этого как нельзя кстати.

Наша школа вот уже несколько лет активно участвует во всех мероприятия Российского движения школьников, поэтому нам есть что рассказать подрастающему поколению о деятельности этой организации.

Виктория Голопятенко и её команда проделали огромную работу. Для них важно не просто занять детей делом, но и помочь им найти что-то новое и полезное для себя, стать лучше.

Летний досуг детей нужно организовывать. Не стоит пускать все на самотёк. Отдых ведь тоже бывает разным, и чем создание поделок из цветной бумаги, раскрашивание шаров или прохождение веселых эстафет на улице – не отдых? Особенно когда это всё в кругу друзей и под контролем педагогов и вожатых. Так пусть «эта маленькая летняя жизнь» пройдёт у ребят не только весело и полезно, но и безопасно.

Алена СЛОБОДЧИКОВА

Фото участников медиаотряда лагеря «САМИ»