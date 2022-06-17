В центре «Молодежный» прошел первый международный фестиваль «ЭтноГрад»

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» – эти слова песни Олега Митяева стали лейтмотивом всех событий 1-го Международного молодёжного фестиваля «ЭтноГрад», который на протяжении двух праздничных дней проходил на живописных полянах и в актовом зале Центра «Молодёжный».

Сюда, на берег Ладоги, приехали гости из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представляющие национальные культурные центры и землячества республик России и СНГ. Мероприятие состоялось при поддержке комитета по молодежной политике правительства Ленинградской области.

Неоценимую поддержку и помощь в проведении оказало представительство Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области, Дом дружбы Ленинградской области и МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района.

Главные же действующие лица этого уникального в своем роде события – молодежные делегации ведущего языкового вуза России – Московского лингвистического университета имени М. Тореза, ЛГУ имени А.С. Пушкина, Всеволожского агропромышленного техникума и других молодежных НКО и сообществ нашего региона: это Содружество молодежи Дагестана, объединение «Всеволожская артель», фонд содействия развитию Российско-Белорусского содружества «Белые росы» и другие.

О «подданных здравого смысла»

О том, какое значение придается этому событию, говорит и список почетных гостей: три депутата ЗакСа Ленинградской области, в том числе Герой России, ветеран боевых действий в Чечне, полковник А.Н. Махотин, Т.Н. Толстова, возглавляющая региональное отделение Союза женщин России, и наша землячка, депутат от Всеволожского района О.В. Ковальчук. Тепло и сердечно приветствовал участников фестиваля советник губернатора Ленинградской области В.В. Михайленко, заметив, что день в день с молодежным этнографическим фестивалем в далеком Подпорожском районе, в деревне Винницы, открылся большой, ставший традиционным ежегодный фестиваль вепсов – «Древо жизни», и там сегодня тоже очень много молодежи. А за молодежью, как известно, будущее.

Заместитель главы администрации по социальному развитию Всеволожского МО С.В. Хотько пригласила как можно чаще проводить подобные мероприятия именно на территории Всеволожского района, где появилось прекрасное новое культурное пространство «Парк Песчанка», где только что прошел Фестиваль народов Кавказа, а 18 июня пройдет совместный праздник марийцев «Пеледыш пайрем» (праздник цветов) и чувашский «Акатуй». А уже там и до всемирно известного татарского «Сабантуя» недалеко, который облюбовал для проведения своего праздника замечательное местечко близ деревни Энколово Всеволожского района.

Председатель комитета по молодежной политике правительства Ленинградской области М.А. Григорьева подчеркнула, что не случайно первый молодежный этнофестиваль приурочен к празднованию Дня России.

Очень важную мысль высказал в своем выступлении заместитель генерального секретаря СНВО Ассамблеи народов Евразии, руководитель представительства Ассамблеи в Ленинградской области Ю.А. Паламарчук, подчеркнув, что фестиваль имеет уникальный статус и значение, так как дает старт многочисленным проектам Евразийской школы сотрудничества, которые общими усилиями будут проводиться именно здесь.

Речь идет о создании единого социального пространства, формирования у молодежи толерантного сознания, уважительного отношения к языку, культуре и обычаям других народов. И бережного, сыновьего, – к своему собственному.

– Количество подданных здравого смысла, как я называю людей, готовых к сотрудничеству, – постоянно растет, – сказал Паламарчук. – Потому что дружба между народами – это именно качество здравого смысла. Мы сами решаем, где и когда нам собираться с друзьями, и собираемся там, где мы сами считаем нужным, и с кем. И это та самая «высшая лига взаимоотношений», из которой нас никому не дано исключить.

Кстати, уже нынче был готов приехать Российский университет дружбы народов, но все-таки руководством было принято решение присоединиться к молодежному «Этнограду» на будущий год, а сегодня участников фестиваля радовала делегация Московского лингвистического университета им. М. Тореза. Да, впрочем, и все молодежные делегации своими выступлениями дарили только позитивные эмоции. А ещё – обогащали интереснейшими знаниями из истории и культуры, традиций и быта своих народов всех присутствующих. Так что если и были изначально скептики, сомневающиеся в нужности и полезности подобных мероприятий, то очень скоро они поменяли своё мнение. И дружно учились у солистов Содружества молодежи Дагестана танцевать лезгинку, восхищались их национальным трехструнным инструментом, национальной одеждой таджикских девушек и грузинской поэзией.

«У москвички две косички, у узбечки 25»!

Эти стихи Агнии Барто моё поколение тоже помнит с детства. На всех утренниках, посвященных большим государственным праздникам, мы читали эти стихи, потому что в большой дружной советской семье было место всем: таджикам и украинцам, узбекам и якутам, киргизам и казахам, армянам и азербайджанцам. Помните, сколько было союзных республик в СССР? Правильно!

15 самых главных союзных республик. А, к примеру, в одной только Грузии проживает 5 миллионов человек, которые говорят на 23 основных языках, но есть такие труднодоступные горные районы, где господствует язык, присущий только местному населению. А знаете ли вы, что в грузинском алфавите 33 буквы, и только пять из них – гласные, а все остальные звуки – согласные. Именно поэтому изучение грузинского языка древнего Сакартвело представляет большую трудность для славян, где гласных звуков, конечно, больше.

И тем не менее Ксения Козырева, студентка Московского лингвистического университета им. М. Тореза, явно влюблена в язык и культуру грузинских поэтов и музыкантов, как неотъемлемую часть мировой и нашей общенациональной культуры. А положа руку на сердце, ты, уважаемый читатель, разве не пел о своих годах, которые главное богатство, или не вспоминал великое грузинское кино: «Не горюй», «Мимино», «Отец солдата», стихи гениев Грузии: Табидзе, Бараташвили, Чавчавадзе в переводах нашего гения Бориса Пастернака?

Ксения Козырева, с которой мы успели познакомиться до начала праздника, по окончании Лингвистического университета станет переводчиком. Пока два языка: английский и грузинский. У Юли Родионовой – основные языки английский и армянский, и она будущий журналист-международник. А то, как она пела песню о своей удивительной «второй родине» на армянском языке, – вызвало в зале не просто аплодисменты, а какое-то удивительное чувство, что это она пела о родине каждого из присутствующих.

Вообще о «визитных карточках» москвичей стоит сказать, что это было так талантливо и фантастически «вкусно» воплощено на сцене и на экране, что равнодушных в зале не было. Вместе с Алевтиной Логиновой мы совершили заочное, и замечу – прекрасное путешествие по древним кварталам Баку, где снималось кино. Кусочек древнего города Ичери-шехер вполне сгодился в качестве улочек Стамбула для фильма «Бриллиантовая рука», а в 2000 году древний город в комплексе с Девичьей башней и Ширваншахсараем был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. У таджиков такой чести был удостоено древнее искусство «сюзане». Таджикский ковер, он же – картина. Удивительное творение рук человеческих.

Максим Ковальчук, будущий политтехнолог, изучающий английский и украинский, честно признался, что хотя фамилия у него и вполне украинская, язык, то есть «мову», стал учить только в университете. Зато на фестивале и стих прочитал, и песню спел не только на русском, но и на украинском.

Мой давний знакомый, председатель чувашского культурного общества Ленинградской области – Валериан Гаврилов, когда мы разговорились с ним на эту вечную тему: кто мы, откуда, куда идем? – подвёл точный итог этим встречам разных народов.

– Вот я чуваш, – говорил Валериан, – но даже когда сплю, думаю на русском, хотя чувашский язык знаю и понимаю. А ученые пришли к выводу, что родной язык для человека тот, на котором он думает. Значит, вывод – для меня родной язык все-таки русский, но я хочу знать и свои корни, и свою культуру, и чтобы дети мои знали и помнили.

Валериан приехал на фестиваль с солисткой, уникальной певицей Мариной Кирилловой. Марина не только солистка чувашского коллектива «Юрату», но и поет вместе с татарским ансамблем «Файда», – я её недавно слышала на празднике национальных культур «В гостях у Олениных». Марина поет на девяти языках как на родных, включая чувашский, татарский, русский и английский, итальянский, белорусский и украинский. Признается, что ей бесконечно нравится то, чем она занимается. То есть «сближение наций через их расцвет и расцвет наций через их сближение».

Открывая этот фестиваль, Марина Григорьева пожелала всем участникам, чтобы они встретили в Центре «Молодежный» новых друзей. Думаем, что так и случилось.

Общее дело, а также песня, музыка, танцы, вечерняя песня у костра – всё это сближает больше любых официальных речей.

А еще была и ярмарка культур, и мастер-классы от национальных сообществ. И, конечно, венец фестиваля – творческая свободная программа у костра под любимые песни под гитару и аккордеон. Кстати, специальная программа ЛГУ им. А. Пушкина «ВКонтакте» так и называется: «Тепло друзей». И вот в завершение – тот же Максим Ковальчук со своими однокурсниками вспомнил забытую песню, где есть такие слова: «Мы одна семья, – чтобы радость в сердце не остыла, только вместе мы большая сила». Может быть, и наивно звучит эта забытая песня, но хочется все-таки вспомнить слова и подпеть.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА