В Кудрово построят вокзал, а во Всеволожске – трамвайные линии

В одном из самых молодых городов региона появится современный транспортно-пересадочный узел. Соглашение о реализации этого проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором компании «Мегалайн» Геннадием Корупятником.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соглашение о создании крупного транспортно-пересадочного узла в Кудрово значительно разгрузит территорию у станции метро «Улица Дыбенко».

Планируемый объем инвестиций «Мегалайн» в развитие всей территории транспортно-пересадочного узла составит 60 млрд рублей. Совокупно в рамках развития ядра ТПУ и прилегающей территории будет создано около 1500 новых рабочих мест.

Напомним, в этом году «Ленавтодор» планирует начать стройку подъезда к будущему транспортно-пересадочному узлу от Мурманского шоссе. Ранее область получила инфраструктурный кредит на эти цели из федерального бюджета в размере четырёх млрд рублей.

Кроме того, Ленобласть подписала соглашение с Банком ВТБ о развитии дорожной инфраструктуры. В рамках соглашения в регионе реализуют несколько дорожно-транспортных инвестиционных проектов.

Первыми протянут трамвайные линии от Санкт-Петербурга до Новосаратовки и до Всеволожска. Также реализуют пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения.

Фото пресс-службы областного правительства