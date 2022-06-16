Укрепление и рост экономики в условиях санкций обсудили во Всеволожске

В администрации Всеволожского района состоялось выездное заседание Совета представительных органов МО Ленинградской области при Законодательном собрании Ленинградской области совместно с Президиумом Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».

Со вступительным словом выступили: председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, председатель Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» Сергей Мухин и глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Вячеслав Кондратьев.

В ходе встречи были зачитаны доклады на экономические темы, в том числе: о состоянии рынка труда, задачах органов местного самоуправления по повышению занятости населения и поддержки малого, среднего бизнеса в условиях международных санкций. Кроме того, обсудили деятельность областного оперативного штаба по поддержке экономики 47-го региона и поговорили о подготовке проектов бюджетов муниципальных образований на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов, исходя из анализа содержания муниципальных бюджетов на текущий год и необходимости учета факторов неопределенности в условиях международных санкций.

Заместитель главы администрации Всеволожского района по внутренней политике Сергей Поляков зачитал доклад на тему: об организаторской работе органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской области по укреплению экономики и социальной сферы в условиях международных санкций.

Затем делегация посетила парк 75-летия Победы, Общественное пространство «Парк Песчанка» и побывала на экскурсии в «Доме авиаторов».

Пресс-служба администрации ВМР

Фото Светланы УСИК