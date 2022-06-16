Красавицы из всеволожской швейной фабрики дефилировали в кокошниках

Коллектив фабрики «БТК групп» принял участие в модном показе кокошников российского бренда «Патриотка». Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню работников текстильной и легкой промышленности. В этом году он совпал с Днём России.

– Каждая женщина мечтает быть красивой, шикарно выглядеть и быть неподражаемой, – говорит сотрудница фабрики, мастер четвертой бригады Ольга Киселева. – Приятно, что на территории нашего предприятия организовали такой изумительный праздник. Все кокошники очень необычные и красивые. Я и мои коллеги ещё вчера вечером начали готовиться к сегодняшнему дефиле. Видите, какие все красивые!

– Любое дело должно идти либо от души, либо никак, – эмоционально рассказывает эксперт совета по культуре Молодежного парламента Государственной Думы РФ Татьяна Домбровская. – Идея провести дефиле родилась после шествия женского батальона в кокошниках в День Победы. Одна из участниц представляла всеволожскую фабрику «Труд». А недавно слава о кокошниках «Патриотки» дошла до Государственной Думы РФ. Председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента Александр Солонкин обратил внимание на наш бренд. Его привлек готовый кейс в социальной сети «ВКонтакте», направленный на проведение патриотических мероприятий.

Как отмечает Татьяна Домбровская, в онлайн-акциях «Патриотки», по разным данным, приняли участие более одной тысячи человек.

– Кокошники от российского бренда «Патриотка» могут стать национальным и самобытным символом Всеволожского района, – отмечает Домбровская. – Долгие летние выходные в честь Дня России – отличный повод поучаствовать в многочисленных мероприятиях, фестивалях и выставках. Я каждый год с радостью замечаю, что все больше людей интересуется нашей русской культурой, традициями. «Коко» набирают популярность, а это значит, что наша миссия – сплотить россиян, возрождать культуру ношения кокошника – откликается людям. Такой вот патриотизм, через моду.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото автора