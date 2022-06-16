Заневское поселение возьмет в собственность 11 километров дорог

Администрация Заневского поселения передала в суд документы о признании права собственности на бесхозные объекты. В списке находятся сразу 23 наименования.

Как сообщает издание «Заневский вестник», в их числе и многострадальная Промышленная улица в Кудрово, на которую неоднократно жаловались горожане, несколько внутриквартальных проездов в Новом Оккервиле и другие проблемные точки на карте. Все они вызывали множество замечаний о непригодном состоянии, плохой очистке и аварийности. Но Заневское поселение не могло взять на себя бремя их содержания: если дорога не учтена на бумаге, то и тратить бюджетные средства на неё нельзя.

Процедура признания занимает много времени, поэтому работа идёт не так быстро, но она не останавливается. Как пояснили в секторе управления муниципальным имуществом, учета и распределения жилищного фонда, выявление подобных территорий ведется постоянно. Так, с начала этого года специалисты определили ещё три проезда и уже поставили их на учет в Росреестр. Но срок в качестве бесхозяйного имущества пока не истек. Дороги, не имеющие владельца, можно принять на баланс МО не ранее трех месяцев со дня постановки.

После официального опубликования решения суда муниципалитет может зарегистрировать право собственности на объект и после этого направлять средства на содержание, обслуживание и ремонт этой инфраструктуры.

Фото издания «Заневский вестник»