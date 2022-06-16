Во Всеволожске отметят Международный день йоги

21 июня в амфитеатре Общественного пространства «Парк Песчанка» пройдет практика йоги с сертифицированным преподавателем традиционной индийской йоги Вишну Шаран Шукла. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня йоги.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, подготовленный комплекс упражнений подойдет даже тем, кто никогда не практиковал йогу. Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы по индийским танцам, лекция по аюрведе, дегустация чая и розыгрыш спортивных призов.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Вход свободный. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие переносится в Центр культуры и досуга во Всеволожске (Колтушское шоссе, 110).