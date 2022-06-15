Филипп Киркоров вложил капиталы во Всеволожский район

Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров, молодой миллионер Михаил Баракин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса. Соглашение завизировали сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Популярный певец стал одним из инвесторов масштабного проекта. Инвестиции в ТРК составят 1,5 млрд рублей. На эти средства в Новосаратовке появится комплекс площадью 10 000 – 14 000 кв.м. Срок реализации масштабного проекта – четвертый квартал 2023 года.

– В Ленинградской области появился «звёздный» инвестор, – отметил Александр Дрозденко. – Мы уже обсудили проект. Компании, в рамках действующего регионального законодательства, будут предоставлены преференции. Уверен, что торгово-развлекательный центр будет востребован среди жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

– Уверенно начинаю новый бизнес в городе на Неве и в Ленинградской области, – заявил певец. – Тут хороший инвестиционный климат. Таким образом, хочу со своими компаньонами стать примером для других и предпринимателей.