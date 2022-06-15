По зову сердца и крови

Во вторник, 14 июня, отмечался Всемирный день донора крови – дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека.

В повседневной суете мы не думаем о том, сколько людей нуждаются в компонентах и препаратах крови ежедневно, что, кроме громких трагических событий – катастроф, терактов, есть и повседневная жизнь, и человеческие судьбы, зависящие от нашего сострадания, гуманизма и благородства. Слово «донор» произошло от латинского «donore», что означает – «дарю». Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели, – тем, кто добровольно отдает свою кровь во благо и спасение других.

Наш земляк Игорь Колесов в свои тридцать пять лет носит звание «Почетный донор России» – на его счету более пятидесяти литров безвозмездно отданной крови и её компонентов, и – кто знает, сколько? – спасённых жизней.

– Игорь, когда ты впервые сдал кровь? Что побудило тебя к этому поступку?

– Когда я учился в 10-м классе в Колтушской школе им. Павлова, умерла моя мама. Она долго болела, и мы с бабушкой ухаживали за ней по очереди – в больницу я ходил, наверное, чаще, чем в школу. Насмотрелся там на человеческие страдания. Когда мамы не стало, твердо решил, что буду помогать людям, мечтал поступить в медицинский институт, но подготовка оказалась слабоватой… Окончил Всеволожский сельскохозяйственный техникум, получил специальность экономиста, потом поступил в Политех. И вот на втором курсе – мне тогда как раз исполнилось 20 лет – один наш студент разбился на мотоцикле, очень серьезно пострадал. Выяснилось – нужна кровь. Я и ещё несколько ребят – все мы сорвались с лекций и поехали в больницу. И так вышло, что кровь взяли только у меня, парни накануне что-то отмечали в компании, ну и «употребляли», естественно, а я спиртного не пью в принципе. Не потому, что я такой правильный, просто у меня что-то вроде аллергии на алкоголь – помню, еще в школе взяли с пацанами по бутылке пива, так меня потом еле откачали, больше уже не экспериментировал. В общем, идеальный донор. Вот с тех пор я и стал сдавать кровь регулярно, по 5 – 7 раз в год. Если уж не судьба мне лечить людей, то хоть так я могу что-то сделать для спасения их жизней и здоровья.

– Ничего себе – хоть так… Это же сколько крови получается за 15 лет?

– За один раз при сдаче цельной крови у донора берут от 400 до 500 миллилитров. Насколько я помню, это составляет в среднем 10% от всей крови, находящейся в организме человека. Именно такой объем кровоотдачи считается безопасным. Опытные доноры могут сдавать не только цельную кровь, но и её компоненты. К примеру, при сдаче плазмы крови её объем может быть равен 600 миллилитрам. Я сдавал кровь и ее компоненты около ста раз – вот и считайте… Литров пятьдесят как минимум.

– А как твоя семья относится к донорству?

– Жена сначала не понимала меня, даже скандалить поначалу пыталась, – она у меня немного мнительная, всё боялась, что я через эти «иголки» могу чем-нибудь заразиться. А потом её матери, то есть тёще моей, пришлось делать операцию на сердце, и нужно было, чтобы накануне двое родственников или знакомых сдали кровь. Вот мы с Натальей и пошли. Когда жена своими глазами увидела, что вся процедура забора крови проходит в абсолютно стерильных условиях, когда она на примере близкого человека убедилась, насколько это важно и жизненно необходимо, то в корне изменила свое отношение к донорству. Сейчас она сама стала активным донором, сдает кровь два раза в год.

– Что ты чувствуешь, когда сдаешь кровь? Я не про физические ощущения…

– Вообще-то я человек не пафосный, так что мысли о том, что я прямо весь такой гуманист и в данный момент совершаю высокий гражданский акт, меня не посещают – если вы об этом. Но я точно знаю – моя кровь обязательно понадобится для спасения чьей-то жизни и здоровья, и вот это действительно греет.

– Я слышала, что регулярная сдача крови для здоровья даже полезна. Это действительно так?

– Поскольку я донор не только опытный, но и убежденный, то, конечно, интересовался этим вопросом. Да, есть медицинские исследования, подтверждающие, что у активных доноров в организме вырабатывается устойчивость к кровопотере при авариях, несчастных случаях, ожогах, тяжелых операциях и прочих жизненных катаклизмах. Приходилось читать, что происходит даже продление молодости за счет стимуляции кроветворения, самообновления организма. Так что сдача крови – это как бы тренинг, активизация систем иммунной защиты и прочих функций организма. И всё же самое главное – это моральное удовлетворение, то чувство, что ты не зря живёшь, что помог не одному человеку.

– Ты пользуешься льготами, положенными Почётным донорам?

– Ну, ежегодную выплату – в этом году что-то в районе 15 тысяч, получаю, конечно. А все остальное – нет, не пользуюсь. Бесплатный проезд на общественном транспорте мне не нужен, поскольку имеется личный. Время отпуска выбираю сам, так как в своей шиномонтажной мастерской я и хозяин, я и главный работник. Путевки по льготным ценам приобретать не собираюсь – что ж я, молодой-здоровый, буду у пенсионеров «кусок» отбирать? Уж как-нибудь на отдых с семьей зарабатываю. К врачу без очереди не хожу, так как на здоровье – тьфу-тьфу, не жалуюсь. Что там еще? А, там, кажется, можно зубы бесплатно вставить, но это пока не требуется.

А вообще, льготы, конечно, должны быть обязательно. Сдача крови и её компонентов – дело добровольное, но люди должны знать, что государство ценит их бескорыстие.

– Что бы ты сказал людям, которые только планируют стать донорами?

– Во-первых, не нужно бояться. Процедура безопасная, практически безболезненная и недолгая. Во-вторых, регулярная сдача крови и ее компонентов стимулирует человека вести здоровый образ жизни – не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, поддерживать форму. Ну а тем, кто решится в первый раз на сдачу крови, – удачи! Кто знает, может, именно ваша кровь станет для кого-то тем самым шансом, последней надеждой на жизнь…

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ