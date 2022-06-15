Жителей аварийных домов в Лесколово ждет новоселье

В поселке Лесколово продолжается строительство новенькой пятиэтажки в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, восемь домов, в которых сейчас живут будущие новоселы, признаны аварийными в 2013 году. Они были построены в свое время как временное жилье для строителей Невской птицефабрики и совхоза ООО «Красный сеятель», а пять домов на станции Пери существовали как временное жилье для вахтового метода работников железной дороги.

– Данные дома эксплуатировались на протяжении 50 лет, за это время пришли в негодность и, естественно, были включены в региональную программу, – пояснил глава Лесколовского поселения Андрей Михеев. – Конечно, для людей это будет большое подспорье.

Расселяемая общая площадь жилых помещений в деревне Лесколово, станции Пери и поселка Верхних Осельках – 4708,3 кв.м, а это значит, 114 квартир обретут новых хозяев. Предполагаемая дата окончания строительства – конец 2022 года.

Фото пресс-службы администрации ВМР