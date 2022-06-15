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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожская спортсменка победила на Всероссийских соревнованиях «Кубок Ярослава Керода»

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11 июня в Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин на призы Вооруженных Сил РФ «Кубок Ярослава Керода». В них приняли участие сильнейшие дзюдоисты из 19 регионов России.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, в соревнованиях приняли участие четыре воспитанника Всеволожской СШОР. В женском турнире отличилась призер Спартакиады молодежи России Дарья Баштырева, победившая в весовой категории до 63 кг. Девушка одержала 4 победы над соперницами из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Отметим, что победители соревнований получили титул чемпионов Вооруженных Сил РФ, а также путевки на чемпионат и Кубок России.

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