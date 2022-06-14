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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Татьяна Буланова поздравила всеволожских медработников

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День медицинского работника Всеволожская клиническая межрайонная больница отметила раньше календарной даты – уже 10 июня в культурно-досуговом центре «Южный» состоялось большое торжественное мероприятие.

Организаторы подошли к его подготовке с выдумкой и изобретательностью – это было заметно уже в холле, где стояли инсталляции для фотографирования в стиле кино, а аниматоры, как настоящие журналисты, брали интервью у гостей. Праздник прошел под девизом «Миссия выполнима».

Торжественная часть началась с видеофильма о Всеволожской КМБ, где прозвучали официальные поздравления. Церемония награждения была поделена на несколько блоков.

В творческой программе мероприятия выступили: духовой оркестр и вокальный ансамбль «МИК» Морского корпуса Петра Великого, дуэт «Песочное шоу» и солистка Севастопольского Дома офицеров Дарья Шпарук.

Подарком для гостей праздника стало выступление заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

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