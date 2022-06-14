На Песчанке отметят праздники «Акатуй» и «Пеледыш пайрем»

В эту субботу, 18 июня, во Всеволожске пройдут яркие национальные праздники – чувашский «Акатуй» и марийский «Пеледыш пайрем». Площадкой для проведения мероприятий станет общественное пространство «Парк Песчанка».

Для гостей и жителей города выступят творческие коллективы из Чувашии и Марий Эл, пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, будут организованы игры и народные забавы. Также в рамках двойного праздника состоится межрегиональный фестиваль-конкурс «Традиции своими руками». Ну а любители сувениров и вкусностей смогут отовариться на выставке-продаже товаров производителей Республик Чувашии и Марий Эл.

Отметим, что чувашский праздник «Акатуй» традиционно отмечается по окончании весенних полевых работ и посвящен земледелию. Ему созвучен и смысл марийского праздника цветов «Пеледыш пайрем» – он символизирует весенне-летнее возрождение природы. Важная составляющая обоих праздников в наше время – популяризация коренной народной культуры республик и воспитание любви к малой родине.