О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В деревне Агалатово построят детский сад на 220 мест

0 Комментариев

Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта строительства нового детского сада в деревне Агалатово. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 детей.

Отметим, что по своему оснащению и возможностям современные детские сады в небольших населённых пунктах ничуть не уступают учреждениям крупных городов.

В действующем агалатовском детском саду регулярно проходят увлекательные праздники и активности для детей. А талантливые педагоги становятся призерами конкурсов профессионального мастерства. Например, в этом году молодой педагог Евгения Остревная заняла 1 место по Всеволожскому району в номинации «Лучший воспитатель года» конкурса «Профессиональный успех».

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Призвание – отдавать тепло души людям
  2. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  3. Есть такая школа: ей 150 лет!
  4. «Ни с чем не сравнимое состояние души»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code