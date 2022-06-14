В деревне Агалатово построят детский сад на 220 мест

Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта строительства нового детского сада в деревне Агалатово. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 детей.

Отметим, что по своему оснащению и возможностям современные детские сады в небольших населённых пунктах ничуть не уступают учреждениям крупных городов.

В действующем агалатовском детском саду регулярно проходят увлекательные праздники и активности для детей. А талантливые педагоги становятся призерами конкурсов профессионального мастерства. Например, в этом году молодой педагог Евгения Остревная заняла 1 место по Всеволожскому району в номинации «Лучший воспитатель года» конкурса «Профессиональный успех».