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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошла конная выставка «Иппосфера 2022»

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Более двухсот лошадей разных пород приняли участие в выставке «Иппосфера 2022». Зрелищное мероприятие проходило с 10 по 13 июня на базе конноспортивного клуба «Дерби» в деревне Энколово.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на мероприятии были продемонстрированы лошади двадцати пород из разных регионов страны. Для посетителей выставки была организована яркая программа и выступления лошадей на манеже. Породистые кони красовались на параде, выполняли впечатляющие номера под командованием мастеров джигитовки, а также участвовали в театрализированном представлении.

Не обошлось и без спортивных соревнований по конкуру, а также набирающих популярность соревнований по хоббихорсингу. За состоянием лошадей следили сотрудники СББЖ Всеволожского района – ветеринары осматривали животных, проверяли документы и оказывали необходимую помощь.

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