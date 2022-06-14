Во Всеволожском районе прошла конная выставка «Иппосфера 2022»

Более двухсот лошадей разных пород приняли участие в выставке «Иппосфера 2022». Зрелищное мероприятие проходило с 10 по 13 июня на базе конноспортивного клуба «Дерби» в деревне Энколово.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на мероприятии были продемонстрированы лошади двадцати пород из разных регионов страны. Для посетителей выставки была организована яркая программа и выступления лошадей на манеже. Породистые кони красовались на параде, выполняли впечатляющие номера под командованием мастеров джигитовки, а также участвовали в театрализированном представлении.

Не обошлось и без спортивных соревнований по конкуру, а также набирающих популярность соревнований по хоббихорсингу. За состоянием лошадей следили сотрудники СББЖ Всеволожского района – ветеринары осматривали животных, проверяли документы и оказывали необходимую помощь.