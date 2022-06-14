Во Всеволожске отметили День России

Яркие национальные костюмы, зажигательные флешмобы и флаги с триколором украшали Юбилейную площадь в минувшее воскресенье, 12 июня. Сотни жителей и гостей Всеволожска собрались вместе, чтобы шумно отметить День России.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, праздничная программа началась с парада, организованного Домом дружбы Ленинградской области. В организованном шествии приняли участие представители самых разных национальных автономий и диаспор.

С приветственным словом выступили заместитель главы администрации по внутренней политике Сергей Поляков и заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько. Затем, по уже сложившейся традиции, почетные гости вручили паспорта юным гражданам страны, достигшим 14 лет.

После торжественной части на сцене развернулась настоящая феерия красок и музыки. Звонко и задорно звучали национальные песни, а талантливые творческие коллективы района радовали отточенными движениями и креативными номерами. Не обошлось и без интерактива – для ребятни проходили увлекательные мастер-классы и работали аттракционы.

Фото Александра Ольховского