К подворью Соловецкого монастыря в Колбино провели газ

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» провело газопровод к Санкт-Петербургскому подворью Соловецкого монастыря из деревни Колбино. Объект протяженностью 1160 метров построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области ПАО «Газпром» 2021 – 2025 гг.

Строительство газопровода станет хорошим подарком подворью Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря к юбилею. В следующем, 2023 году здесь будут праздновать десятилетие со дня первой Литургии в храме.

Службы в храме начались ещё до начала отделочных работ, сразу после получения Патриаршего указа об устроении подворья. Сейчас здесь находятся храм, колокольня, братский корпус, хозяйственные постройки, ангар – хранилище сельхозпродукции для основного монастыря в период, когда с Соловецким островом нет навигации, морского сообщения.

Силами насельников и прихожан разведены огород и ягодно-фруктовый сад, имеются курятник и козлятник. Полученная продукция используется в трапезной подворья и раздаётся малоимущим и многодетным семьям.

«Выполняя задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, мы надеемся в будущем построить мемориально-просветительский комплекс. В него могут войти храм, посвящённый священномученикам и новомученикам Соловецким, и виртуальный филиал Соловецкого музея. За эти годы у подворья сложился устойчивый приход. К сожалению, воскресная школа, ризница, несколько келий у нас пока размещаются в строительных вагончиках-бытовках. С помощью благодетелей начато строительство двух корпусов.

Подведение газопровода мы рассматриваем как начало реализации и нашего большого проекта. Девять лет храм, братский корпус и хозяйственные помещения отапливаются дизельными котлами.

Затраты на это неимоверно велики. Слава Богу, теперь газопровод подведен! Надеемся, что он будет запущен к началу отопительного сезона. Искренне поблагодарим компанию «Газпром», правительство и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, администрацию Всеволожского района и Колтушского поселения за постоянную помощь и внимание к реализуемому проекту по газификации подворья», – отмечает настоятель иеромонах Феодорит /Саржинский/.

«Пять лет назад мы всей семьей стали прихожанами храма Благовещения Соловецкого подворья. Конечно, и на Соловки ездили. Мы там не в гостях, а дома, потому что подворье – это часть монастыря. Настоятель подворья отец Феодорит – иеромонах соловецкий, служат у нас по монастырскому уставу. Здорово, что у нас газ будет, зимой холодновато бывает. А теперь тепла хватит и на новую воскресную школу и паломническую трапезную. Мы мечтаем в ней после службы собираться за самоваром для беседы с нашим дорогим батюшкой Феодоритом», – рассказывает прихожанка Александра.

«Работы велись с прохождением трасс в стесненных условиях. Два отрезка, по 38 и 47 метров, пришлось прокладывать под землей методом горизонтально-наклонного бурения. Это гораздо сложнее, необходима была дорогостоящая техника и специалисты высокой квалификации, но компания пошла на это, чтобы сохранить федеральную трассу», – рассказывая о строительстве, отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области ПАО «Газпром» инвестиции в 2021 – 2025 годах запланированы в объеме 31,1 млрд руб. – это в 6 раз больше, чем в 2016 – 2020 годах. Общий объем вложенных средств компании и региона на пятилетку оценивается в 43,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов протяженностью около 2 тыс. км, а также на сооружение и реконструкцию 63,5 км газопроводов-отводов и 14 газораспределительных станций.

В результате будут созданы условия для газификации 412 населенных пунктов в 16 районах области – Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском.

Ирэн ОВСЕПЯН