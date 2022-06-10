Больница – как оркестр

Главный врач Всеволожской клинической межрайонной больницы Константин Викторович Шипачев в преддверии Дня медицинского работника ответил на вопросы о настоящем и будущем всеволожской медицины.

– Константин Викторович, вот уже много лет наша Всеволожская больница является одним из лидеров здравоохранения в Ленинградской области. Каким образом удается поддерживать такой высокий уровень?

– Много лет назад мы обозначили миссию нашего медицинского учреждения – оказание пациентам высококачественной и высокотехнологичной помощи в условиях высокого сервиса и эффективного управления. И четко, последовательно эту миссию выполняем. Мы активно развиваемся в области высокотехнологичной медицины, получили лицензии на 7 видов ВМП – сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, неонатология, акушерство и гинекология, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия. Мы оказываем такую помощь и в экстренном, и в плановом порядке. Отделение рентгенхиругических методов диагностики и лечения создано в 2015 году, сейчас имеет 2 операционных, оснащенных самой современной техникой. Здесь лечат пациентов со всей области, а слава о мастерстве наших специалистов давно вышла за пределы региона. Заведующий отделением Владимир Александрович Ардеев является признанным экспертом в области РХМДЛ, постоянным докладчиком на съездах и форумах всероссийского и международного уровня.

За 8 лет работы мы оказали ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» более чем 10 тысячам пациентов с острыми сосудистыми катастрофами (инсульты, инфаркты). У нас выполняются и открытые операции на крупных магистральных артериях при тромбозах, атеросклеротическом поражении (сонных, подвздошных). Их выполняют сердечно-сосудистые хирурги Алексей Викторович Соловьёв и Арсен Анатольевич Чегемов. За 7 лет успешной работы выполнено около 1000 сложных операций, длительность которых иногда достигает 10 часов. Отлично работают наши травматологи, офтальмологи, выполняя сотни операций в год. Заслуженным признанием пользуется Всеволожский роддом, который специализируется на выхаживании маловесных – от 500 граммов – новорожденных, в 2021 году нам удалось выходить двух малышей с весом при рождении 410 и 490 граммов. Мы сотрудничаем с ведущими специалистами научных и образовательных центров, иностранными специалистами. Сегодня лечение большинства заболеваний требует мультидисциплинарного подхода, совместной работы врачей различных специальностей, и мы можем обеспечить нашим пациентам такой подход и комплексное лечение.

Высокое качество нашей работы было подтверждено в 2018 году сертификатом качества и безопасности Росздравнадзора, который мы получили первыми в Северо-Западном регионе и пятнадцатыми в Российской Федерации.

Каждый год больница занимает призовые места в различных конкурсах и голосованиях пациентов. Ежедневно в наш адрес приходят многочисленные благодарности. За всем этим стоит тщательная и кропотливая работа менеджмента – планирование, бюджетирование, обучение, аттестации, аудиты. Созданы и на постоянной основе работают 20 комитетов по качеству и безопасности медицинской деятельности – каждый по своему направлению. В их состав входят специалисты в данной области деятельности, которые обладают не только хорошими профессиональными знаниями, но и организаторскими, лидерскими качествами, способные упорядочить требования, донести их до персонала, заставить четко выполнять стандартные операционные процедуры. Эти комитеты контролируют буквально все – эпидемиологическую и лекарственную безопасность, преемственность медицинской помощи, эксплуатацию медицинского оборудования и еще множество аспектов. Работа комитетов скрыта от глаз пациентов, но именно их деятельность поспособствовала тому, о чем вы спросили в самом начале – наша больница стала передовым высокотехнологичным медицинским учреждением, оказывающим качественную и безопасную помощь населению.

Работаем в тандеме с администрацией и властью

– С какими трудностями всеволожские медики столкнулись в прошедшем году?

– Как и у медработников всего мира, последние годы проходят под знаком борьбы с ковидом. Вот только что закончилась пятая волна этого заболевания, самая масштабная. За эти месяцы к нам обратились 25 300 пациентов, у которых подтвердился диагноз. Нам пришлось открыть два дополнительных, временных врачебных офиса в районах с наибольшим количеством населения – в Кудрово и микрорайоне Южный г. Всеволожска. Открытие этих офисов – яркий пример командной работы не только сотрудников нашей больницы, но и администрации, муниципальных властей. С момента принятия решения о необходимости открытия дополнительных точек оказания неотложной помощи, до того, как были приняты первые пациенты, прошли всего 3 – 4 дня. За это время были пройдены многочисленные согласования, власти нашли и предоставили временные помещения, мы завезли и установили туда оборудование, продумали алгоритмы работы с пациентами с подозрением на заражение Covid-19. Благодаря этому нам удалось перераспределить потоки пациентов, обеспечить медицинской помощью большое количество заболевших, и, считаю, именно поэтому волна в нашем регионе быстро пошла на спад. Морозовская больница, которая на период пандемии была перепрофилирована в ковидный госпиталь, снова вернулась к работе по своим профилям. Хочу отметить, что теперь это отлично оборудованная больница – здесь появилось реанимационное отделение, несколько рентгенологических установок, в том числе передвижных, современные аппараты для УЗИ, ожидается поставка компьютерного томографа. Я искренне благодарю всех, кто принимал участие в организационных и лечебных мероприятиях в эти непростые месяцы – главу Всеволожского района и администрацию поселений, правительство Ленобласти и руководителей комитета здравоохранения. Надеюсь на то, что и в дальнейшем медицина и органы власти и управления будут работать в едином тандеме, быстро и эффективно.

– Какая проблема для ВКМБ наиболее актуальна в настоящее время?

– В связи с быстрым ростом населения региона мы испытываем нехватку площадей. Мы готовы развиваться, осваивать новые технологии лечения, расширять коечный фонд, увеличивать количество амбулаторных приемов. Но площади для развития практически исчерпаны. Уже в этом году в самом быстрорастущем и проблемном районе, Кудрово, будет введена в строй новая поликлиника, большая, современная, отлично оснащенная. Строится новая амбулатория в Дубровке, проведен аукцион на проектирование двухэтажной амбулатории в Разметелево, на подходе аукцион по выбору подрядчика на строительство амбулатории в Колтушах. Пожалуй, ни в одном регионе не уделяется так много внимания строительству объектов медицинской инфраструктуры. Но население района растет быстрее, чем строятся капитальные объекты. Это касается не только амбулаторного звена.

Мы мечтаем о новом хирургическом корпусе – существующий построен в 70-х годах XX века. Несмотря на то что мы постоянно проводим там текущие ремонты, приспосабливаем старые помещения под размещение новых операционных, современного оборудования, все-таки многие современные технологии там реализовать не удастся.

Да и отделения перегружены, мест не хватает, санузлы по 1 – 2 в коридоре – это уже прошлый век. Переговоры о строительстве ведутся и на уровне комитета по здравоохранению, и правительства Ленобласти, обсуждался вопрос и на встрече с губернатором региона. Еще в 2020 году нами были составлены медико-технологические задания на проектирование, отправлены в соответствующие инстанции. Если в ближайшем обозримом будущем этот вопрос не будет решен, начнутся реальные проблемы с госпитализацией пациентов в стационар, увеличится срок ожидания плановой госпитализации, а экстренных пациентов нам придется размещать в коридорах. Но, надеюсь, в ближайшем будущем решение этой назревающей проблемы будет найдено.

Сервис прежде всего

– Сегодня стала популярной тема «высокого пациентского сервиса». На взгляд обывателя, это актуально для частных медицинских учреждений в условиях высокой конкуренции – что сделать, чтобы пациент пришел именно к ним? В зоне обслуживания ВКМБ проживает более 200 тысяч человек, это все ваши клиенты. Ну и зачем вам повышать сервис?

– Сервис – это любое действие с целью принести пользу другому человеку. Мы хотим, чтобы каждый наш пациент не только получил качественную медицинскую помощь, но и получил ее максимально удобно для себя, затратив как можно меньше времени и сил. Начиная с записи к нужному врачу и заканчивая получением справки, рецепта. Для этого мы постоянно совершенствуем сервисные услуги – систему записи, например. Если кто помнит, еще совсем недавно для того, чтобы получить талон к врачу, нужно было прийти в поликлинику задолго до ее открытия, занять очередь, отстоять ее и получить – а может, и нет – заветный номерок. Сегодня мы предлагаем массу способов сделать это без визита в

медучреждение – по телефону единого контакт-центра, по интернету – на сайте больницы, на портале Госуслуги. Если талона к нужному специалисту нет, можно записаться в лист ожидания. Также на сайте можно заказать необходимый медицинский документ, выписку, справку, санаторно-курортную карту. Можно узнать результат ПЦР-теста. И еще масса разных «фишек» в этой области, которые мы уже внедрили и продолжаем внедрять. Но электронный сервис – это только одна составляющая. Приветливые женщины – сотрудницы службы сопровождения, встречающие вас на входе, – казалось бы, мелочь. Но они задают тон вашему визиту, помогая, объясняя, направляя. Успешно работают кабинеты доврачебной помощи. Активная работа наших передвижных комплексов – это тоже повышение уровня пациентского сервиса: все эти выезды в отдаленные поселки машин с узкими специалистами, с диагностическими целями, вакцинацией, диспансеризацией, проведение выездных Дней здоровья – для удобства пациентов. Мы проводим постоянную работу с персоналом, обучаем, повышаем мастерство, но не только. Каждый работник нашей больницы должен свято чтить и соблюдать принципы этики и деонтологии, и это также является одной из главнейших составляющих качества оказываемой помощи.

Всеволожская КМБ – это большое количество подразделений, размещенных на огромной территории. В самых отдаленных поселках, деревнях работают амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врачей общей практики. Это сложно – организовать процесс оказания медицинской помощи так, чтобы все работало четко и бесперебойно, наладить надежную связь между подразделениями, выстроить логистику.

Можно сравнить работу нашего коллектива с оркестром – достаточно одной небрежности, одной фальшивой ноты, и прекрасная мелодия перестанет быть прекрасной.

Достаточно, чтобы один специалист допустил неточность, не выполнил своей обязанности, чтобы весь четко отлаженный механизм оказания медицинской помощи дал сбой. Поэтому один из наших главных принципов – командная работа, ответственность, инициативность и скрупулезность в соблюдении правил. Только такой подход позволяет обеспечить высокий уровень оказания медицинской помощи, которым так славится наша больница.

Сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, я хочу поздравить всех сотрудников коллектива ВКМБ с профессиональным праздником, поблагодарить за напряженный труд, самоотверженность, сострадание, милосердие. Современная медицина – отрасль высокотехнологичная, наукоемкая, однако никакие инновационные технологии, чудодейственные препараты и умные приборы не заменят ваших знаний и умений, вашего внимания к пациенту. Пусть жизнь каждого из вас будет наполнена смыслом, любовью и добром, пусть исполняются ваши самые заветные мечты и желания! Счастья вам, здоровья и благополучия!