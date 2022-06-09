Санкт-Петербург и Ленобласть отмечают 350-летие со дня рождения Петра Великого

К 9 июня в каждом районе Санкт-Петербурга подготовлены лекции, концерты, конференции. Запланированы многочисленные концерты и фестивали.

В Кронштадте подготовили праздничное шествие в костюмах Петровской эпохи и «SUP-шествие» (поход по каналам на сап-бордах). В этот же день на базе выставки «Подводная археология» открылась экспозиция «Жизнь на корабле в эпоху Петра Великого» поднятых со дна Финского залива предметов времен Петра Первого.

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого был представлен подлинный первый русский триколор, с которым Пётр Первый выходил провожать голландских купцов в конце 1694 года.

Важным событием недели стал Международный петровский конгресс, посвящённый изучению наследия великого императора, который работает с 9 по 11 июня.

На 10 и 11 июня в Петропавловской крепости намечен фестиваль реконструкций «Град Петров». В нём будут участвовать более 60 реконструкторов. По сути дела, на территории Петропавловской крепости развернётся целый городок, где люди попадут в атмосферу петровского времени.

Нельзя забывать, что юбилеи, связанные с Петром, ещё не закончились. Продолжается празднование 320-й годовщины основания Балтийского флота. (Он был образован по указу Петра Первого от 22 января (2 февраля по новому стилю) 1702 года.

Кроме того, нас ожидает 320-летие штурма крепости Нотебург (крепость Орешек). В крепости Орешек разработан новый туристический маршрут. Туристам будут показывать достопримечательности, связанные с деятельностью Петра. 11 июня от крепости даст старт Петровский гребной марафон. А 3 и 4 сентября здесь пройдёт праздник с участием клубов исторической реконструкции и откроется выставка «Зело жёсток сей орех…», посвящённая героическому штурму.

16 – 17 июля в Старой Ладоге в рамках историко-культурного фестиваля «Старая Ладога – первая столица Руси» состоится реконструкция петровского времени.

Свой очередной фестиваль Baltic Rally байкеры посвятят Петру. Фестиваль пройдёт в Выборге 21 – 26 июля.

10 – 11 сентября Лодейное Поле будет отмечать двойной праздник: 350-летие основателя и 320 лет со дня основания города. В честь этого пройдёт фестиваль «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя великая Россия».

Людмила ОДНОБОКОВА