В Музее-усадьбе «Приютино» пройдёт Пушкинская неделя

В рамках Пушкинской недели сотрудники музея-усадьбы «Приютино» организовали тематические мероприятия. Гостей музея ждут творческие вечера для взрослых и увлекательные мастер-классы для детей.

10 июня

В 12:00 – интерактивная программа в музее, включающая мастер-класс по аппликации «У Лукоморья дуб зелёный». Количество мест ограничено. Запись по телефону +7 921 630-50-86.

11 июня

В 11:00 – открытый микрофон «Читаем Пушкина». Заявки на участие по телефону +7 921 630-50-86 (заявки принимаются до 18.00 10 июня)

В 12:00 – концерт музыкальной классики для родителей с детьми.

Приобрести билеты можно только в кассе музея в день проведения мероприятия.