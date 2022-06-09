Во Всеволожском районе чествовали социальных сотрудников

В День социального работника, 8 июня, в зале заседаний администрации собрались представители законодательной и исполнительной власти Всеволожского района и г. Всеволожска, а также почётные гости, чтобы поздравить с профессиональным праздником людей с неравнодушными сердцами и душами и теплыми, бережными руками.

С приветственными словами к работникам социальной сферы обратились глава района Вячеслав Кондратьев, глава города Станислав Богдевич, и.о. главы администрации района Сергей Поляков и другие официальные лица.

После музыкального подарка, подготовленного сотрудниками Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска, Почётной грамотой Совета депутатов и Почётной грамотой Главы администрации района были награждены 12 работниц социальной защиты населения.

Благодарности Главы администрации и Благодарственных писем были удостоены 9 сотрудников и сотрудниц. Почетную грамоту и Благодарность Главы г. Всеволожска получили 8 представительниц социальной сферы района, здесь же депутат совета депутатов г. Всеволожска Полина Попова вручила Благодарственные письма от депутата ЗакСа Александра Матвеева пятерым сотрудницам. Не обошёл вниманием и наградами своих работников и Комитет по опеке и попечительству администрации района: Почетными грамотами и Благодарностями он отметил восьмерых специалистов.

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Светлана Хотько не пожалела в адрес работников социальной сферы тёплых слов:

– Мы все – одна команда. Я благодарю вас за то, что вы отдаёте людям тепло своих сердец, отзываясь на каждое обращение приходящих к вам за помощью людей. Спасибо вам за это, – сказала она в завершение.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации ВМР