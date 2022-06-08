Щеглово и Морозовку свяжет хорошая дорога

Почти 19 километров региональной трассы Станция Магнитная – поселок имени Морозова будет обновлено во Всеволожском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, техника пройдет от Морозовки в сторону Щеглово через Алюмино и крупный садоводческий массив «Дунай». Государственным контрактом, заключенным «Ленавтодором», предусмотрена укладка двух слоев нового покрытия, укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение разметки.

«Это один из самых больших дорожных ремонтов на региональных трассах Ленинградской области в этом году. Интенсивность движения транспорта на этой трассе растет ежегодно, после обновления она станет в полном смысле слова безопасной и качественной», – пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

В рамках дорожного нацпроекта во Всеволожском районе заканчивается обновление подъезда в деревне Коккорево, начался ремонт трассы на Кудрово от Колтушского шоссе, а в ближайшее время техника выйдет на «перемычку» между Сертолово и Агалатово – участок региональной трассы Песочное – Киссолово. Также «Ленавтодор» рассчитывает досрочно обновить участок Токсовского шоссе от Токсово в сторону Матоксы и трассу Юкки – Кузьмолово, проходящую через Корабсельки.