Школьники Всеволожского района стали финалистами кинофестиваля «Наша ответственность»

Четыре фильма обучающихся медиацентра «Три кита» из гимназии г. Сертолово и Агалатовского центра образования, а также работа юных корреспондентов медиацентра «CO₂» Кудровского ЦО № 2 вошли в шорт-лист Всероссийского кинофестиваля короткометражных социальных фильмов.

Все ребята были приглашены на очные мероприятия, которые проходили с 31 мая по 3 июня на двух площадках в Санкт-Петербурге: в детском технопарке «Кванториум» и на киностудии «Ленфильм».

В рамках кинофестиваля для участников были организованы киномастерская, на которой они в реальном времени создавали свои мини-фильмы, и встречи с известными людьми: Екатериной Белоусовой, продюсером утреннего шоу «Будим в будни» на канале ЛенТВ24, актрисой театра и кино Марией Твеленевой. Также своим опытом поступления и учебы в СПбГИКиТ поделились выпускница Юлия Бершак и студентка 5-го курса, будущий режиссер игрового кино и телефильма, Елизавета Алексеевская.

Одним из самых запоминающихся событий фестиваля для школьников стала экскурсия на «Ленфильм».

– Я первый раз побывала на таком масштабном мероприятии и в киностудии в частности. Эмоций много. Очень интересно было посмотреть как все устроено изнутри в киноиндустрии, увидеть профессиональную технику, познакомиться с известными людьми, — делится впечатлениями Арина Школа, ученица Кудровского ЦО № 2, участница фестиваля.

Однако самый волнительный момент был впереди – подведение итогов и объявление победителей. Диплом лауреата I степени в номинации «Лучший короткометражный социальный фильм» получила работа учеников медиацентра «Три кита» «Game over».

Алена Слободчикова

Фото медиацентара «Три кита»