Профессия добрых людей

Социальный работник – это человек, в профессиональной помощи которого нуждаются тысячи граждан, он приходит в дом душевным собеседником и незаменимым помощником, добрым словом и действенной помощью делает жизнь людей немного светлее, легче и счастливее.

В преддверии Дня социального работника, который в России отмечается 8 июня, мы встретились с директором Ленинградского областного государственного автономного учреждения «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Всеволожский КЦСОН) Светланой ДЬЯЧКОВОЙ, чтобы поговорить об особенностях проводимой работы в этой сфере и тех изменениях, что произошли за последнее время.

– Светлана Анатольевна, что сегодня представляет собой возглавляемое вами учреждение?

– В настоящее время в нашу структуру входят три подразделения – это Центры социального обслуживания в поселках Кузьмоловский и Романовка, а также социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних во Всеволожске. Следует отметить, что Всеволожский КЦСОН является крупнейшим в Ленинградской области. В настоящее время у нас работают 247 человек – это вспомогательный и обслуживающий персонал, административно-управленческий аппарат, педагоги, врачи, медсестры и, конечно, наша главная «ударная» сила – социальные работники. По последним данным, в Центре насчитывается более 60 социальных работников.

Все подразделения имеют свою историю, свои традиции, свои годами выработанные навыки общения с нашими подопечными. Так, центры, оказывающие социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, стремительно приближаются к своим тридцатилетним юбилеям, а Центр реабилитации несовершеннолетних уже отметил 21 год. Мы бережно относимся к имеющемуся опыту, и в то же время открыты для новых инновационных методик и технологий.

– Какими услугами Всеволожского КЦСОН могут воспользоваться жители района?

– Мы предоставляем полный набор социальных услуг, и самая востребованная из них – оказание помощи на дому пожилым одиноким гражданам и инвалидам. В настоящее время более 800 жителей из всех уголков Всеволожского района взяты на обслуживание социальными работниками центра. В Кузьмоловском и Романовском подразделениях работают стационары с временным проживанием и реабилитационные отделения социального обслуживания с дневным пребыванием. Там наши подопечные получают необходимый уход – питание, медицинское обслуживание, досуговые мероприятия, занятия по трудотерапии и лечебно-физической культуре. Кроме того, в названных выше подразделениях оказываются срочные социальные услуги, главным образом в виде продуктовых наборов для нуждающихся. К слову, в период пандемии только в 2020 году было собрано более 600 продуктовых наборов.

– Появились ли какие-то новые технологии в сфере социального обслуживания граждан?

– Хочу напомнить, что у нас уже несколько лет действуют отлично зарекомендовавшие себя инновационные программы «Домой без преград» и «Заботливый сосед». Также хорошие результаты показало развитие службы сиделок. Недавно мы начали осваивать новую технологию, которая получила название «Рука помощи». В рамках этого проекта временный приют и оказание содействия в социальной реабилитации предоставляется в основном гражданам без определенного места жительства. Специалисты помогают оформить документы, получить необходимые выплаты, организовывают временное проживание и питание, ищут родственников.

Ещё одна новая технология социального обслуживания – «Санаторий на дому» для совершеннолетних граждан, имеющих инвалидность с детства. Цель программы – улучшение их самочувствия, которое обеспечивается проведением лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Кроме того, мы ведем работу по реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение». В частности, предоставляем автотранспорт проживающим в сельской местности инвалидам и лицам старше 65 лет для прохождения диспансеризации в медицинских учреждениях. Также этот автотранспорт используется для доставки медицинских работников к пожилым гражданам на дом и оказания услуг срочной социальной помощи.

С 2022 года специалисты нашего Центра оказывают поддержку женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, а также мы развиваем технологию «Партнерство каждому ребенку», в рамках которой всеми возможными способами помогаем семьям с детьми, находящимися на грани разлучения. Всеволожский КЦСОН – активный участник движения «Команда 47». В 2022 году Центр стал призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства в специальной номинации «Стабильность и качество» как лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной форме.

– Расскажите о работе Центра реабилитации несовершеннолетних.

– Воспитанникам Центра – а это, как я уже говорила, дети в возрасте от 3 до 18 лет, – в первую очередь оказывается своевременная и полноценная социально-психологическая и социально-педагогическая помощь, мы стремимся создать все условия для успешной адаптации и реабилитации ребят. В Центре работают две группы стационара – школьная и дошкольная, и две группы дневного пребывания – присмотра и ухода за детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Срок пребывания воспитанников в стационаре – от 1 месяца до 1 года.

Вообще, наша главная задача – вернуть ребенка в родную семью, помочь родителям встать на ноги, осознать свои ошибки в воспитании – да и в собственной жизни. Примечательно, что большинство детей действительно возвращаются в свою семью – естественно, мы продолжаем наблюдать за их дальнейшей жизнью и развитием взаимоотношений с родителями, для этого работает служба «Семейная диспетчерская». С ребятами, в силу обстоятельств оказавшимися в Центре, занимаются специалисты по социальной работе, педагоги-психологи, педагоги, учителя-логопеды, медицинские работники – всего более 70 человек, включая обслуживающий персонал.

Помимо питания, обучения, социализации в целом – ведь наши воспитанники попали в центр не от хорошей жизни, – дети получают определенные медицинские процедуры – массаж, лечебную физкультуру, а при необходимости оказывается и более серьезная медицинская помощь. Большое внимание сотрудники Центра уделяют социализации наших воспитанников. Ребята принимают участие в различных творческих конкурсах, организованных самостоятельно и с помощью благотворительных организаций, с которыми мы тесно сотрудничаем, участвуют в спортивных состязаниях. Недавно у нас прошёл футбольный матч между педагогами и воспитанниками – со счетом 2:1 победили дети. Есть у нас и музыкальный зал, и творческая мастерская, на территории Центра оборудована спортивно-игровая зона с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, уличными тренажерами, игровым комплексом детей– инвалидов. На обслуживании в Центре социальной реабилитации несовершеннолетних находятся и дети с ограниченными возможностями здоровья. Наши сотрудники делают все необходимое для того, чтобы эти ребята и их семьи жили как можно более полной, насыщенной жизнью.

– Какие качества, на ваш взгляд, нужны для работы в социальной сфере?

– Скажу честно – немногие остаются в профессии на долгие годы. Наша работа подразумевает в человеке такие душевные качества, как умение искренне сопереживать и сочувствовать, стремление помогать и заботиться о ближнем. Милосердие и терпение – вот, пожалуй, чем руководствуемся мы в своей деятельности. Могу сказать так – случайные люди в поиске временного заработка у нас не задерживаются. Здесь необходимо призвание – отдавать тепло своей души.

Во Всеволожском КЦСОН есть сотрудники, которые успешно работают с первого дня основания подразделений. Это Воробей Людмила Анатольевна, Гусарова Елена Александровна, Милохова Наталья Васильевна, Яковлева Екатерина Владиславовна, Трунова Светлана Александровна, Греховодова Елена Константиновна, Иванова Александра Симоновна. Более 15 лет трудятся Андреева Людмила Николаевна, Грищенко Людмила Федоровна, Жукова Татьяна Александровна, Панфилова Наталия Анатольевна, Волкова Ольга Владимировна. Есть у нас и много замечательной творческой молодежи – Соловьева Евгения Николаевна, Потахова Алевтина Анатольевна, Дуброва Юлия Александровна, Парусимова Дарья Николаевна, Никанорова Екатерина Александровна. Особо хотелось бы отметить наших незаменимых работников, таких как Третьякова Елена Аркадьевна, Ковалинская Екатерина Сергеевна, Гусарова Елена Александровна, Васильева Светлана Владимировна, Петрова Наталия Николаевна, Березкина Любовь Николаевна, Краснова Татьяна Владимировна, Егорова Елизавета Александровна и Кирюшина Валентина Алексеевна. Пользуясь случаем, хочу всей от души поздравить коллег, сотрудников Всеволожского КЦСОН с профессиональным праздником и поблагодарить за ежедневную добросовестную работу и верность выбранному делу. Желаю вам счастья, дорогие коллеги, здоровья и благополучия вам и вашим близким, и пусть ваш труд всегда приносит радость и удовлетворение! Беседовала

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА