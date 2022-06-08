«Приглянувшихся» нашли во Всеволожском районе

Сегодня, 8 июня, во Всеволожском центре культуры и досуга открылась международная мультимедийная фотовыставка «Приглянувшиеся», а также состоялся премьерный показ одноименного фильма. Документальная лента рассказывает о простых и особенных людях из Ленинградской области.

За 26 минут экранного времени зрители побывали в Гатчине, Старой Ладоге, Шлиссельбурге, Кингисеппе, Выборге, Всеволожске и Тосно.

– «Приглянувшиеся» – результат слаженной работы тридцати тележурналистов, режиссёров, операторов, фотографов и блогеров, – говорит руководитель проекта, режиссер Ашот Джазоян. – Мы ломаем стереотипы о России. Пригласив коллег из зарубежных стран принять участие в создании фильма, мы показали им реальную жизнь.

В проекте принимали участие представители России, Армении, Польши, Сербии, Италии, Испании, Финляндии, Эстонии, Дании, Франции. В каждой точке маршрута съемочная группа встречалась с новыми героями, готовыми рассказать о своей жизни. Все они — обычные люди, которых можно встретить в любом уголке страны. Водитель автобуса, хранитель музея, тренер юных боксеров. У каждого свой характер, своя судьба и своя житейская история.

Мультимедийная команда 6 и 7 июня продолжает снимать истории об интересных людях Всеволожского района с целью создания документальных короткометражных фильмов, фотосерий, блогов. К съёмочной группе присоединились молодые жители Всеволожска, которые хотят рассказать свою историю, сделать контент о земляке и получить бесценный опыт работы в профессиональной команде. Именно при участии и вовлеченности самих жителей Всеволожска возможно ощутить и раскрыть местный колорит.

На презентации проекта также представили новые фотоистории о жителях Всеволожского района, которые были созданы съёмочной группой 6 и 7 июня. После показа фильма состоялось вручение памятных фотографий героям.

– Во время просмотра фильма ловила себя на симбиозе тихого умиления и ярких эмоций, испытывала гордость за наш регион, – отметила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

– Пришел, увидел, тронут, – сказал и.о. главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков. – Согласно статистике у нас проживает около 500 тысяч человек. Если рассказать про всех интересных жителей, то эта история может тянуться бесконечно.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина