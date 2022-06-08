Пожарная часть в Лесколово отметила 30-летний юбилей

В минувшую пятницу в деревне Лесколово прошли торжественные мероприятия в честь 30-летия 104-й пожарной части. В Лесколовском Доме культуры, который считается крупнейшим в Ленинградской области, собрались ветераны пожарной охраны, руководители и представители ГКУ «Леноблпожспас», ОГПС Всеволожского района и Всеволожского пожарно-спасательного гарнизона, администраций Лесколовского, Куйвозовского и Сертоловского поселений, духовенство, ученики местной школы. И, конечно, сотрудники 104-й пожарной части, не занятые на дежурстве.

После демонстрации фильма, специально подготовленного к юбилейной дате, слово взял начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко. В своем поздравлении он отметил высокий профессионализм и преданность делу лесколовских пожарных.

«За свою тридцатилетнюю историю подразделение прошло большой путь становления и развития, – сказал Алексей Акуленко. – Силами личного состава были потушены тысячи пожаров и спасены сотни людей. Действуя в экстремальных условиях и постоянно рискуя жизнью, вы проявляете самоотверженность и высокие моральные качества, делаете всё возможное для повышения культуры пожарной безопасности в регионе.

Уверен, что вы и впредь будете мужественно исполнять свой профессиональный долг. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сухих рукавов!».

От лица ветеранов пожарной охраны «юбиляров» поздравил заместитель председателя совета Всеволожского местного отделения ВДПО Валерий Миклин, который шестнадцать лет возглавлял 15-й ОФПС нашего района. Являясь собирателем и хранителем истории пожарной охраны на всеволожской земле, Валерий Николаевич напомнил о том, как создавалась 104-я п/ч.

«В далеком 1992 году на весь Всеволожский район были всего три боеспособные пожарные части – Всеволожская, Токсовская и при заводе в поселке им. Морозова, – рассказал Валерий Миклин. – Это те, кто реально мог выезжать на тушение пожаров. Радиус выезда этих частей был около пятидесяти километров, поэтому, когда приезжали на место, тушить приходилось только головешки. И конечно, отстаивать от огня близлежащие здания и строения.

После того как военизировали Всеволожскую п/ч, освободилась часть личного состава. От руководства поступило указание – искать место для создания нового подразделения.

Выбор пал на деревню Лесколово, где при местной птицефабрике были два подходящих бокса и имелся пожарный автомобиль, у которого дежурил один водитель. Выезжая на пожары, он подавал первый ствол, а потом уже подтягивалась Токсовская часть, и только тогда начиналось фактическое тушение возгорания.

По договоренности с директором птицефабрики нам передали помещения и технику – с этого и началась история 104-й пожарной части».

Первым начальником части стал Юрий Клеопов, который принимал непосредственное участие в ее формировании и пробыл на боевом посту 10 лет. Уволившись из рядов Вооруженных сил в звании подполковника, Юрий Владимирович не смог остаться в стороне от живой, нужной людям работы, поэтому с готовностью принял предложение возглавить новое пожарное подразделение.

«Время было тяжелое, зарплаты маленькие, техника и оборудование старые, обмундирование – и то ветхое. Но как-то справлялись, – поделился Юрий Клеопов. – За короткое время нам удалось создать сплоченный коллектив, настоящий боеспособный отряд для борьбы с огненной стихией».

К слову, в 104-й пожарной части до сих пор трудятся те, кто поступил на работу 1 июня 1992 года, в день её основания. Вместе с подразделением свой трудовой юбилей отметили диспетчеры Ольга Федоровна Стулова, Ирина Леонидовна Кондратьева и Вера Алексеевна Кулагина. Для них пожарная часть стала частью жизни, вторым домом, а пожарные – практически родными людьми.

В настоящее время 104-ю пожарную часть возглавляет подполковник в отставке Александр Абросимов. За его плечами – многолетняя служба в Вооруженных силах и опыт руководящей работы. Главными в работе пожарного Александр Сергеевич считает дисциплину, взаимовыручку и профессионализм.

«Сотрудник пожарной службы прежде всего должен обладать практическими навыками и теоретическими знаниями в борьбе с огнём, обязательно иметь отличную физическую форму, а также понимать всю меру ответственности за свои действия в условиях тушения пожара, – уверен Александр Абросимов. – А главное – честно служить государству и обществу».

Торжественная часть праздника завершилась церемоний награждения сотрудников и ветеранов 104-й пожарной части благодарственными письмами, почетными грамотами и памятными подарками.

Сегодня 104-й пожарная часть по праву считается одной из «самых боевых» не только во Всеволожском районе, но и во всем 47-м регионе. Район её выезда – огромная территория, включающая в себя Лесколовское и Куйвозовское поселения, где, помимо многоэтажных жилых домов и частного сектора, расположены сотни садоводств. Также пожарные нередко выезжают на подмогу своим коллегам из других подразделений. Только за 2021 год личным составом 104-й пожарной части было сделано более 370 выездов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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