«Свежие знания» придут на Песчанку

С 11 июня по 23 июля во Всеволожске на территории Общественного пространства «Парк Песчанка» состоится цикл мероприятий в рамках проекта «Свежие знания».

По пятницам и субботам Всеволожский Центр культуры и досуга будет организовывать лекции по краеведению и истории, литературные чтения для детей и танцевальные мастер-классы по сольным и парным направлениям. Принять участие могут все желающие.

Лекции и чтения будут проходить в амфитеатре парка, танцы – на сцене Песчанки. График мероприятий:

11 июня: 15.30 – чтения; 17.00 – лекция.

17 июня: 18.30 – танцы.

24 июня: 18.30 – танцы.

25 июня: 15.30 – чтения; 17.00 – лекция.

2 июля: 15.30 – чтения; 17.00 – лекция.

15 июля: 18.30 – танцы.

16 июля: 15.30 – чтения; 17.00 – лекция.

22 июля: 18.30 – танцы.

23 июля: 15.30 – чтения; 17.00 – лекция.

При неблагоприятной погоде мероприятия пройдут в помещении Всеволожского Центра культуры и досуга (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.110).